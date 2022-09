Foliage, cinque mete per ammirare i colori dell’autunno

Siete incuriositi dalla tavolozza calda con cui l’autunno macchia via via montagne, profili collinari, distese erbose? Ci sono diverse mete di casa nostra che meritano di essere fotografate proprio mentre, grazie al foliage, si colorano di rosso e arancione, le tonalità che hanno reso celebre il New England. Dalla Val d’Aosta alla Calabria, Tag43 ha scelto cinque destinazioni in cui lasciarsi guidare dall’incanto del colpo d’occhio e dai ritmi della terra.

Val d’Aosta: camminate con sentore di muschio e resine

Il sentore di muschio e resine la fa da padrone nelle camminate lungo la Val d’Aosta, dove nella stagione in arrivo si sentono sotto le scarpe aghi e foglie che si accumulano come in un cuscino. Il percorso del foliage muove da Bard, fra i Borghi più belli d’Italia, con il forte che spicca proprio all’imbocco della valle: il centro medievale si può raggiungere sia a piedi che attraverso ascensori panoramici, con una vista che rimane strepitosa in tutto l’anno. Anche Lilianes vanta delle tinte da non perdere: il primo abitato che si incrocia risalendo la valle di Gressoney, attraversato da un maestoso ponte a quattro arcate, è circondato da una corona di boschi. Invece a Torgnon, nel medioevo punto di passaggio per chi era diretto in Svizzera, perché in una posizione privilegiata, a metà della valle del Cervino, boschi di larici e latifoglie immersi nel silenzio sovrastano le abitazioni, conferendo all’insieme una nota pittoresca. www.lovevda.it

Gli scorci fra le Dolomiti del Plan de Corones: dall’ambra all’arancione

Sono già di una bellezza da cartolina, gli scorci fra le Dolomiti del Plan de Corones. Ma con la tavolozza rovente di cui si rivestono le vette in questi mesi, la sorpresa è assicurata, grazie alle mille sfumature che virano dall’ambra all’arancione, dall’inizio dell’autunno. I boschi del Parco natura Fanes–Senes–Braies si snodano attorno a San Vigilio di Marebbe, piccolo paese ladino ai margini della val Badia, con abitazioni caratteristiche, che sottendono la stessa cultura di miti, leggende, fiabe, tradizioni, cucina. I circuiti escursionistici, da fare a piedi o in mountain bike, costeggiano baite, rifugi e laghetti alpini, tagliando pascoli e boschi che consentono, con un pizzico di fortuna, di vedere anche animali selvatici. Fino al 23 ottobre i pacchetti Late summer dell’Excelsior Dolomite Life Resort, per riconnettersi con la montagna. www.myexcelsior.com

Vicino a Parma per una pausa tra faggi, castani e felci

A un quarto d’ora da Parma, il Parco dei boschi di Carrega, tutelato dal 1982, offre prospettive eleganti, strette fra il fiume Taro e il torrente Baganza, con ruscelli e laghetti creati per fini irrigui o paesaggistici all’inizio del secolo scorso. Per una pausa a contatto con una natura rigeneratrice, fra le mille nuance calde della stagione alle porte, l’iniziativa Blowing in the woods dà l’opportunità di seguire una sorta di caccia al tesoro, per trovare le 120 ampolle che, nascoste abilmente tra faggi, castani e felci, contengono messaggi legati all’ambiente e all’importanza della sua tutela. Chi trova uno o più fogli con le frasi ispirate all’ecosostenibilità, può firmarli come traccia del suo passaggio e riporli nelle relative boccette, magari scattando una foto ricordo da condividere sui social. Le camminate sono libere oppure organizzate. www.bennaturetrek.com

Molise e Umbria, dove negli antichi meleti è tempo di raccolta

Cambiano toni con il passare delle giornate le distese collinari che si dipanano fra Molise e Umbria, dove negli antichi meleti è tempo di raccolta. E di ammirare i panorami seguendo sentieri che dall’abitato di Castel del Giudice, in provincia di Isernia, si dirigono verso le sorgenti di acqua sulfurea dalle proprietà curative, raggiungono le rive del fiume Molinaro che vanta una cascatella, o le sponde del Sangro, amato dai patiti di rafting e canoa. Una chicca? Sono in calendario passeggiate rurali con asine e capre, al seguito del poeta contadino Carmine Valentino Mosesso, guida d’eccezione fra angoli che gli sono familiari. Per i pacchetti del Borgo Tufi Albergo Diffuso www.borgotufi.it

Uno scenario suggestivo nel Parco nazionale della Sila

Offre uno scenario suggestivo, grazie all’altopiano ricoperto di castani, faggi e pini, il Parco nazionale della Sila, che si estende fra Cosenza, Crotone e Catanzaro, a Nord della Calabria, su 74mila ettari, che comprendono 19 Comuni. Attorno a specchi lacustri e corsi d’acqua, costeggiati da esemplari della tipica fauna appenninica come il lupo, il capriolo, la poiana, le faggete che fanno da cornice al bosco si tingono di nuance infuocate, che vanno dal ruggine al marrone e dall’arancio al giallo, come in un tappeto punteggiato anche da aceri e pioppi. Complice il clima mite dell’estate di San Martino, i punti di vita per ammirare lo spettacolo della natura calabrese sono diversi, perché vanno dai percorsi di trekking al cicloturismo alle uscite in battello elettrico, passando per escursioni a cavallo. Ma il fiore all’occhiello è L’incontro con i Giganti, 56 pini alti oltre 50 metri che troneggiano a Croce di Magara: nella riserva di biogenetica, alcuni hanno cinque secoli di vita, altri un diametro di due metri, uno ha il tronco cavo e altri due si abbracciano. www.parcosila.it