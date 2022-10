Foggia, ucciso il padre del ragazzo che confessò l’omicidio del figlio del boss

Tammaro sabato sera aveva notato Gaeta e l’ex fidanzata in compagnia di alcuni amici fermi ad un bar. Da quel momento in poi avrebbe iniziato a inviare una serie di messaggi alla ex minacciandola anche di morte. Poi Tammaro e Gaeta si sarebbero incrociati per strada. Vedendo che nell’auto del figlio del capoclan c’era anche l’ex fidanzata, avrebbe esploso 4-5 colpi di pistola contro il ragazzo.

Gaeta si era rimesso alla guida del mezzo, ma pochi istanti dopo si era accasciato privo di vita. Gli amici, fuggiti in un primo momento nei campi, si erano poi recati in caserma per denunciare l’accaduto. Tammaro subito dopo aver commesso l’omicidio era tornato a casa raccontando ai familiari di aver ucciso Gaeta e di volersi costituire lontano da Ortanova per paura di ritorsioni da parte della famiglia della vittima.