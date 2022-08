Foggia, sparatoria tra bagnanti: muore 51enne pregiudicato

«Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. È successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient’altro». Così è stato riferito dopo la sparatoria tra bagnanti avvenuta a Marina di Lesina, in provincia di Foggia. I fatti risalgono a questa mattina, 13 agosto, verso le ore 12:30. Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto, avvenute nel parcheggio di un lido dove la vittima – un 51enne pregiudicato – lavorasse come parcheggiatore abusivo.

Sparatoria bagnanti Foggia, cosa è successo

La sparatoria tra bagnanti in provincia di Foggia sarebbe avvenuta improvvisamente, mentre il lido era in piena attività. Infatti, gli altri bagnanti hanno sentito dei colpi e hanno subito allertato il 118. Il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso di un uomo, Maurizio Cologno. Le indagini sono seguite dai Carabinieri di San Severo, che hanno predisposto anche l’intervento della Scientifica. A un primo accertamento il 51enne è risultato pregiudicato per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. In tutto, sarebbero stati esplosi sei colpi di pistola e la metà di questi avrebbe raggiunto Cologno, uccidendolo. Altre pallottole sarebbero state ritrovate su un’auto parcheggiata.

Al momento, si esclude l’ipotesi di un coinvolgimento della criminalità organizzata, ma si è disposta l’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza del lido.

L’appello dell’assessore al Welfare

L’assessore della Regione Puglia al Welfare Rosa Barone ha richiesto maggiori interventi da parte dello Stato. «Oggi registriamo l’ennesimo omicidio nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, a Marina di Lesina, per di più commesso nel parcheggio di un lido in pieno giorno. Lo Stato deve dare quelle risposte che chiediamo da tempo per una maggiore sicurezza sul territorio. Serve un intervento deciso e serve adesso: non possiamo aspettare» spiega.

Poi ringrazia le Forze dell’Ordine intervenute e ne richiede un potenziamento, accanto all’istituzione di tribunali per poter far fronte a fatti che ritiene «di una gravità senza precedenti».