Foggia, due scuole evacuate (forse) per spray al peperoncino

Due istituti scolastici di Foggia sono stati evacuati forse per dello spray al peperoncino presente nei corridoi e nelle zone comuni. Gli alunni hanno avvertito sintomi gravi come irritazioni agli occhi e alla gola, oltre a problemi delle vie respiratorie. Comunque, gli agenti stanno continuando a indagare per scoprire la verità sulla vicenda.

Il problema delle due scuole a Foggia

Sono in corso dei controlli approfonditi dai vigili del fuoco in un complesso scolastico a Foggia dove 300 studenti sono stati evacuati dagli istituti Einaudi e Lanza. Dalle prime ipotesi fatte dagli esperti si pensa che si tratti di spray al peperoncino emanato nel corridoio in comune presente nelle due scuole. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di sostanze tossiche negli edifici.

La probabile conferma dei vigili è arrivata dai sintomi che hanno avuto gli studenti. Coloro che hanno avuto contatti con la sostanza hanno mostrato sintomi come lacrimazione degli occhi e irritazione della gola, tipici dello spray al peperoncino. All’arrivo dei soccorsi gli studenti erano già fuori come previsto dal piano di emergenza della scuola. Secondo la dinamica provvisoria, lo spray al peperoncino è stato spruzzato nella parte del corridoio più vicina all’istituto Lanza di Foggia e poi abbia raggiunto anche le aule del liceo Einaudi, propagandosi in tutta l’area scolastica.

Le parole degli studenti e docenti

Spavento e ansia tra studenti e docenti. Questo è stato il commento di una docente che lavora nel complesso scolastico evacuato a Foggia in via precauzionale dopo alcuni sintomi con problemi respiratori presentati da alcuni alunni: «Poco dopo l’orario di ingresso abbiamo visto alcuni ragazzi uscire tutti insieme da un’aula. Avevano tosse e occhi rossi. La preside ha attuato subito il piano di evacuazione in maniera composta ed ordinata e ora gli studenti sono ancora fuori. Nella scuola dalle 8.30 ci sono carabinieri e vigili del fuoco».

Anche gli studenti delle scuole Einaudi e Lanza commentano e spiegano i malesseri percepiti durante le lezioni: «Abbiamo avuto paura ci mancava l’aria, sentivamo un forte dolore alla gola. C’era chi tossiva e chi aveva gli occhi molto rossi, era impossibile continuare a fare lezione così».