Foggia, due migranti morti intossicati: dormivano col braciere acceso

A Borgo Mezzanone, a Foggia, sono morti intossicati due migranti nella loro baracca. I due, un uomo e una donna, avevano acceso un fuoco per ripararsi dal freddo grazie ad un braciere presente nelle vicinanze del letto. I migranti sono morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, mentre altri due che soggiornavano nella stessa baracca sono stati leggermente intossicati.

I due migranti morti a Foggia

In quello che viene definito il «ghetto» di Borgo Mezzanone, a Foggia, si è consumata una tragedia. Infatti, due migranti, entrambi di origine africana, sono morti per le esalazioni del monossido di carbonio. I due, uomo e donna, avevano acceso un fuoco nella loro baracca e si sono addormentati con il braciere acceso. Ovviamente, ciò è stato fatto per riscaldarsi dal freddo e delle basse temperature che improvvisamente hanno colpito l’intero territorio italiano.

Le vittime non sono ancora state identificate e a dare l’allarme sono stati gli altri migranti che vivono nel campo. Infatti, a Borgo Mezzanone vivono circa 1.500 migranti, principalmente impegnati in lavori nella campagna del foggiano. Il personale del 118 è intervenuto il prima possibile ma purtroppo una volta sul luogo non ha potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo e della donna. All’interno della baracca erano presenti anche altri due migranti. Tuttavia, sono solo leggermente intossicati e sembrano non essere in pericolo di vita.

Le indagini per la morte

Ora le indagini per la morte dei due migranti sono state affidate alla polizia di Foggia. Infatti, toccherà agli agenti ricostruire la vicenda e comprendere perché i due migranti hanno perso la vita mentre trascorrevano la notte nella loro baracca.

Dopo l’arrivo dei soccorsi del 118, nell’insediamento di Borgo Mezzanone sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono attivati per mettere l’intera zona in sicurezza ed evitare che potessero esserci ulteriori danni.