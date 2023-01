Foggia, le gemelle Maria e Francesca festeggiano 200 anni (in due)

Due gemelle di Anzano di Puglia, un paese sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, sono diventate centenarie festeggiando insieme i loro 200 anni complessivi. Le sorelle si chiamano Francesca e Maria e lo scorso 23 gennaio hanno raggiunto l’ambizioso traguardo di vita: un secolo di vita, passato attraversando quasi tutto il ‘900.

Le gemelle Maria e Francesca festeggiano 200 anni

Le gemelle Maria e Francesca hanno voluto celebrare nel migliore dei modi i loro 200 anni cumulativi e, per questo, hanno radunato tutta la loro numerosa famiglia, con molte persone che sarebbero arrivate in provincia di Foggia direttamente dagli Stati Uniti per presenziare all’evento. Nel corso della loro vita le due donne hanno inizialmente lavorato nei campi, per poi prendersi cura della famiglia. Maria si è sposata ed ha avuto cinque figli, mentre Francesca non si è mai legata in matrimonio. Per molti anni hanno vissuto in case diverse, ma comunque molto vicine. Da due anni, invece, hanno ripreso a vivere insieme e, come dicono loro stesse, a bisticciare di tanto in tanto pur volendosi molto bene.

Il segreto delle centenarie

Il centesimo compleanno delle due gemelle ha spinto molti a chiedersi quale sia il segreto per arrivare a cento anni, e Maria ha deciso di rispondere così a questa domanda: «Volerci bene, stare insieme e in armonia con tutta la nostra famiglia». «Mia sorella – ha detto invece Francesca – si è sposata e ha avuto cinque figli. Uno è morto. Lei ha sempre lavorato. Ha fatto l’uomo e la donna di casa. Si alzava ogni giorno presto e andava a lavorare nei campi e con gli animali e quando tornava a casa faceva le faccende domestiche e badava ai figli. Io, invece, non mi sono sposata. Sono rimasta a casa e ho imparato a ricamare. So ricamare molto bene e ho realizzato lavori bellissimi».