Foggia, 10 omicidi in 8 mesi: l’ultima vittima ha 20 anni

Dieci omicidi in otto mesi: è questo il bilancio nel territorio di Foggia dall’inizio del 2022. L’ultimo caso è avvenuto a Orta Nova. Si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni, Andrea Gaeta. Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato vittima di un agguato alle 2 di oggi, 3 settembre. Un caso precedente era avvenuto lo scorso 1 settembre a Manfredonia. Un 45enne era stato freddato da quattro colpi di pistola. Stando a chi indaga, i colpi sarebbero stati sparati da un ragazzo che avrebbe avuto un litigio con il figlio della vittima.

Foggia, dieci omicidi in otto mesi: i casi

Il 13 agosto ancora una vittima: un 51enne di San Severo. In quel caso, stando alle indagini, l’uomo era stato freddato con tre colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata nei pressi di uno stabilimento baleare. Il 30 luglio, erano morti insieme padre e figlio, un 58enne e un 27enne. Con l’accusa del loro omicidio, gli inquirenti avevano arrestato un 45enne.

L’uomo sarebbe stato responsabile di un altro omicidio, avvenuto lo scorso 12 marzo in un casolare di campagna. La vittima era un 59enne ed era stato sparato alla nuca. Il 18 luglio, invece, a San Severo, sarebbe scoppiato un litigio tra un 16enne e un 17enne. Al centro della discussione ci sarebbero stati alcuni messaggi che il 16enne avrebbe inviato alla fidanzata del 17enne. Quest’ultimo sarebbe stato poi ucciso da una coltellata. I fatti si sarebbero svolti al lido di Marina di Lesina.

Una settimana prima un 37enne con precedenti per droga titolare di un autolavaggio era stato ucciso davanti a una chiesa. Il 17 maggio era stato assassinato un 32enne ai servizi sociali. L’uomo era stato condannato per un omicidio avvenuto nel 2010. Per quel reato, aveva subìto una condanna a 16 anni e 2 mesi. Scontata in gran parte, per lui era stato disposto il servizio sociale con ritorno in carcere al termine delle ore di servizio alla comunità.

L’8 aprile era stato freddato un 30enne in un giardino pubblico. In quel caso, secondo gli inquirenti, a sparare sarebbe stato un 17enne. Il 25 marzo, infine, un 52enne con precedenti per droga sarebbe stato ucciso mentre si trovava fermo all’interno della sua auto.

L’ultima vittima ha 20 anni

L’ultima vittima si chiamava Andrea Gaeta. A quanto si apprende, il giovane si trovava nella sua auto quando è stato freddato. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo e sarebbe il figlio di un boss locale. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, in via Saragat a Foggia, dopo aver ricevuto una chiamata anonima, in cui si riferivano colpi di pistola.

I militari avrebbero recuperato sulla scena del crimine 5 bossoli. Il ragazzo sarebbe stato colpito al torace e questo non gli avrebbe lasciato scampo.