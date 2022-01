Focolaio Covid ad Arcore, Berlusconi negativo

Alcuni dipendenti di Villa San Martino ad Arcore, storica residenza di Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al Covid durante i controlli di routine. L’ex presidente del Consiglio, 85 anni compiuti a settembre, e l’attuale compagna, la deputata Marta Fascina, sono negativi: trascorreranno il Capodanno in quarantena. Lo riporta il Corriere della Sera.

Covid, Berlusconi è stato ricoverato nel 2020

Silvio Berlusconi ha già ricevuto la terza dose di vaccino, documentata sui social (che ha usato anche per gli auguri natalizi), dunque in teoria non sarebbe costretto a effettuare la quarantena, bensì a osservare un semplice periodo di autosorveglianza. Oltre a essersi sottoposto tre volte al vaccino, l’ex premier è anche guarito dal Covid: risultato positivo a settembre 2020, era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite scatenata dal virus. Da allora, soggetto a controlli periodici, si è sempre espresso a favore della vaccinazione contro quella che ha definito «una malattia insidiosa». Sarebbero cinque i dipendenti di Villa San Martino ad Arcore risultati positivi nel corso dei consueti screening effettuati nella residenza di Silvio Berlusconi. I dipendenti in questione, viene riferito, sono stati sostituiti.

Covid, positivo anche Tajani

«Vi auguro di poter realizzare i sogni che portate nella mente e nel cuore», aveva augurato Berlusconi ai suoi follower su Twitter. A questo tweet ne era seguito un altro, in cui lo si vedeva fare gli auguri con in braccio la cagnolina Gilda. Poi il terzo messaggio natalizio: «Ora è davvero Natale! Auguro alle vostre famiglie e a ciascuno di voi di poter realizzare i sogni che portate nella mente e nel cuore», a corredo della foto che lo ritraeva con l’attuale compagna. Dopo un 25 dicembre sereno, da fresco bisnonno, qualche piccola preoccupazione adesso per il leader di Forza Italia. Dalla guida del partito al coordinatore Antonio Tajani: anche lui è risultato positivo al Coronavirus. Il contagio, però, non è legato alla situazione emersa a Villa San Martino. «Sto bene», ha rassicurato l’europarlamentare.