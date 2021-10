Il Fmi rivede al rialzo la crescita dell’Italia (ma al ribasso quella mondiale)

La ripresa globale prosegue, ma ha perso slancio, frenata dalla pandemia e dalla diffusione della variante Delta che sta rallentando il ritorno alla normalità. Lo sostiene il Fondo monetario internazionale, nell’introduzione del World Economic Outlook diffuso oggi in occasione delle assemblee autunnali con la Banca mondiale.

Fmi: aumentano i rischi sulle prospettive economiche

«Complessivamente i rischi sulle prospettive economiche sono aumentati» e i fattori di cui tenere conto nelle politiche sono diventati più complessi. La presentazione, firmata dalla capo economista Gita Gopinath, rileva come le previsioni di crescita globali abbiano avuto solo una limatura. «Ma questo dato generale maschera revisioni al ribasso marcate su alcuni paesi».

Fmi: nuovi focolai di Covid potrebbero costare fino a 5.300 miliardi

Secondo il Fmi i nuovi focolai di Covid che si sono creati in alcuni snodi critici delle catene di approvvigionamento globali hanno causato penurie superiori al previsto, spingendo ulteriormente l’inflazione in molti paesi. E gli impedimenti all’attività nei settori in cui i contatti interpersonali sono intensi hanno causato un ritardo rilevante del recupero del mercato del lavoro rispetto al Pil in molti paesi. E secondo Gopinath «se il Covid-19 avesse un impatto prolungato sul medio termine, potrebbe ridurre il Pil globale per un cumulato di 5.300 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni».

Pesano le diseguaglianze sui vaccini

Inoltre «la pericolosa divergenza nelle prospettive economiche tra paesi resta una grande preoccupazione», prosegue il Fmi. L’istituzione imputa queste divergenze alle disparità nelle campagne di vaccinazione, mettendo nel mirino le popolazioni dei paesi a basso reddito dove il 96% del totale non è stato inoculato con i vaccini sperimentali anti covid.

Fmi: l’Italia cresce meglio delle attese (ma cresce il debito)

Il Fondo monetario internazionale ha nuovamente rivisto al rialzo le previsioni di ripresa economica dell’Italia di quest’anno, al più 5,8 per cento, mentre ha confermato la stima di crescita del Pil 2022 al più 4,2 per cento. Secondo il Fmi, il deficit di Bilancio dell’Italia quest’anno salirà ancora toccando un massimo storico del 10,2 per cento. Nel 2022 dovrebbe poi smorzarsi al 4,7 per cento del Pil. Il debito pubblico intanto, che ha segnato un picco al 155,8 per cento lo scorso anno, dovrebbe limarsi al 154,8 per cento del Pil sul 2021, per poi iniziare a moderarsi in maniera più consistente al 150,4 per cento nel 2022.

Fmi: disoccupazione in Italia ai massimi nel 2022

La disoccupazione in Italia salirà al 10,3 per cento sulla media di quest’anno e all’11,6 per cento il prossimo, sopra la media dell’area euro su cui è stimata all’8 per cento quest’anno e all’8,1 nel 2022.