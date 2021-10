Metti un coccodrillo nell’indifferenziata

Mr. Crocodile Dundee si è trasferito in Florida e sta già facendo notizia per i suoi atti di eroismo. Sulla East Coast, un veterano dell’esercito americano è diventato virale sui social per aver intrappolato un alligatore in un bidone dell’immondizia. Si chiama Eugene Bozzi ed è stato autore di un gesto ancor più sorprendente, secondo quanto affermato dai suoi fan online, se si considera che indossava solo ciabatte e calzini. Non tutti gli eroi portano una maschera. Ad aver avvistato il grosso alligatore nel giardino di casa è stata la figlia del 26enne che ha detto al padre di aver udito un sibilo provenire dal giardino. «All’inizio credevo si trattasse di tutt’altro», ha raccontato l’uomo al New York Post. «Quando ho visto un esemplare di 1,8 metri però ho subito pensato di toglierlo da lì, dovevo proteggere la mia famiglia».

La scena è stata interamente documentata su Twitter

Nel video che sta facendo il giro del mondo, The Black Dundee – così è stato ribattezzato Bozzi – l’uomo afferra il bidone dell’immondizia e lo fa scivolare con il coperchio aperto verso l’alligatore. Dopo una breve situazione di stallo, Bozzi lo cattura. «Non conosco le procedure, quindi ho fatto a modo mio», ha affermato il militare. «Quando l’ho rinchiuso, mi ha spaventato molto la sua forza nel dimenarsi». Difficile anche la liberazione del rettile in un laghetto nei pressi dell’abitazione.

Una prova di coraggio da migliaia di visualizzazioni

La sua prova di coraggio, oltre ai tanti curiosi radunatisi in zona, ha subito fatto incetta di visualizzazioni su Twitter e sulle varie piattaforme social. Curioso il commento di un utente che si è lanciato persino in un’analisi tecnica dell’accaduto. «Non avrebbe mai potuto fallire», ha scritto in un tweet tale InfiniteStylz. «Ve ne spiego le ragioni. Le ciabatte hanno contribuito ad aumentare la velocità e l’equilibrio, mentre la bandana nera ha dato una sensazione di calma e sangue freddo per performare anche sotto pressione».

L’impresa ha fatto entrare Bozzi nei “Florida Man”, un club ristretto di individui capaci di portare a termine imprese impossibili e avventure oltre il limite.