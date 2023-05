Florida, sparatoria a Hollywood Beach: nove feriti

Nove feriti, tra cui un bambino di appena un anno. È il bilancio, fortunatamente senza vittime, della sparatoria di ieri sera a Hollywood Beach, in Florida. Secondo la polizia, all’origine ci sarebbe una rissa fra bande rivali su una passeggiata molto affollata per il Memorial Day. Già in custodia uno dei responsabili, mentre un secondo sospettato è ancora in fuga. «Ringrazio paramedici, infermieri e polizia per il pronto intervento», ha dichiarato ad Ap News Josh Levy, il sindaco della cittadina che si trova a 30 chilometri da Miami.

La sparatoria ha avuto luogo intorno alle 18.45 ora locale, circa le 2 della notte italiana, fra un minimarket, una gelateria e una paninoteca. Come testimoniano diversi video su Twitter, i colpi d’arma da fuoco hanno scatenato il panico generale, spingendo molte persone a correre lungo l’affollata passeggiata. Giunta sul posto, la polizia ha accertato la presenza di nove feriti, quasi tutti in modo lieve. Soltanto uno di loro è stato operato immediatamente al Memorial Regional Hospital. I proiettili hanno raggiunto anche tre minori tra cui un bambino di appena un anno e due ragazzi di età inferiore ai 17 anni. Uno dei responsabili sarebbe ancora in fuga. La polizia sta infatti cercando un uomo di colore con i dread che indossava una T-shirt nera e un paio di pantaloncini mimetici. L’intera passeggiata è al momento interdetta al pubblico per le indagini in corso.

WATCH: The Public Information Manager for the Hollywood Police Department in Florida says "there was an altercation between two groups that resulted in gunfire."

She adds that nine are hurt and one ‘person of interest’ has been detained. #Florida #Breaking #BreakingNews pic.twitter.com/zaUV4ZnnsT

— Breaking News Desk (@BreakingVideoHQ) May 30, 2023