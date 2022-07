Florida, 13enne infettato da un’ameba mangia-cervello

Si chiama Caleb Ziegelbauer, ha 13 anni e lotta tra la vita e la morte dopo essere stato attaccato da un’ameba mangia-cervello. Accade in Florida, a Port Charlotte Beach, dove il giovane è stato infettato a inizio luglio e da allora è ricoverato in ospedale. Un vero calvario, quello di Caleb, che cinque giorni dopo una semplice nuotata al lago con gli amici ha iniziato ad avvertire i primi sintomi gravi. E i medici hanno prontamente riscontrato l’infezione, quasi sempre letale per l’essere umano. Solo 4 persone in oltre cinquant’anni sono sopravvissute su un totale di oltre 150 casi.

Caleb Ziegelbauer attaccato dall’ameba mangia-cervello

L’attacco dell’ameba mangia-cervello ha costretto il genitori del giovane Caleb Ziegelbauer a rivolgersi immediatamente all’ospedale più vicino. Il caso ha allertato le autorità sanitarie della Florida, che tentano di capire come possa essersi infettato. A inizio luglio il 13enne ha fatto ciò che tanti altri adolescenti fanno quotidianamente in tutto il mondo: una nuotata in mare. Cinque giorni dopo ha accusato forte mal di testa, poi febbre e disorientamento. Gli è stata diagnostica in pronto soccorso una meningite ed è stato ricoverato in terapia intensiva psichiatrica. I medici hanno trovato il parassita nel suo corpo e ora il ragazzo lotta tra la vita e la morte. Dalle risonanze magnetiche sembra che abbia subito gravi danni al cervello.

L’ameba non sempre attacca l’organismo

Secondo i Centers for disease control and prevention, l’ameba, il cui nome è Naegleria fowleri, infetta molte persone in acque dolci, ma non sempre fa sviluppare sintomi. Sembra che spesso viva nel loro intestino senza attaccare l’organismo. La malattia che sviluppa è alquanto rara e quasi sempre fatale. Dal 1962 al 2021 negli Usa sono stati registrati 154 casi, con soltanto 4 sopravvissuti. A renderla letale è l’infezione che si propaga nel cervello, come sembra succedere la ragazzo, attualmente sedato e intubato.