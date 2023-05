Floribeth Gutierrez, chi è la sciatrice moglie di Giorgio Mastrota

Floribeth Gutierrez è una nota sciatrice e alpinista nonché moglie del presentatore di televendite Giorgio Mastrota. La donna fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali.

Chi è Floribeth Gutierrez

Oltre che essere una scialpinista, Floribeth è anche un’esperta di sport estremi. Ha origini sudamericane ma non si sa bene quale sia la sua nazionalità, nemmeno la sua data di nascita è nota (anche se si pensa possa avere circa 50 anni). Riguardo alla sua storia personale prima del fidanzamento con il re delle televendite, non sono molte le informazioni. La donna infatti ci tiene molto alla sfera privata e l’unica cosa che si sa è che attualmente vive insieme al marito a Bormio, in provincia di Sondrio (Piemonte).

Per Floribeth, le nozze con Giorgio Mastrota sono state il suo primo matrimonio, mentre lui era già stato sposato con la ex showgirl spagnola Natalia Estrada e prima ancora con una modella brasiliana. Il rito matrimoniale si è tenuto proprio a Bormio, con una cerimonia privata.

La relazione con Giorgio Mastrota

Floribethe e Giorgio Mastrota si sarebbero conosciuti più di dieci anni fa in palestra e sarebbe stato lui a iniziare a corteggiarla. I due si sono sposati circa un anno fa, in Comune, nel settembre del 2022, anche se inizialmente il loro piano era quello si sposarsi nel 2020 – rito rimandato a causa dell’avvento dell’ondata di Covid. Dall’amore della coppia, entrambi amanti della montagna, sono nati anche due splendidi bambini: Leonardo, nato il 23 dicembre del 2017, e Matilde, nata nel 2013. Giorgio Mastrota ha anche altri due figli, Natalia Jr, nata dalle nozze con Natalia Estrada, e Federico, frutto della relazione con Carolina Barbosa. «Questo è il momento più bello della mia vita – aveva confessato Giorgio parlando delle nozze con la compagna -. Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato».