Flesh & Blood stasera su Rai3: trama e cast della miniserie con Imelda Staunton

Mistero e umorismo british sono pronti a prendere possesso della prima serata di Rai3. Stasera 6 ottobre, in prima visione assoluta, arrivano infatti i primi due episodi di Flesh & Blood. La miniserie in quattro puntate racconta la storia di una famiglia del Sussex con una donna, vedova da tempo, e i suoi tre figli. Ognuno di essi sta attraversando un periodo turbolento della sua vita, che cambia improvvisamente quando la loro madre decide di vendere la casa di proprietà per andar via con un altro uomo. Nel cast Imelda Staunton, Francesca Annis, Stephen Rea e Claude Blakley. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. La serie tornerà domani 7 ottobre su Rai3 con le due puntate finali.

Flesh & Blood, trama e cast della miniserie stasera 6 ottobre 2022 su Rai3

La trama della miniserie si concentra su Vivien (Francesca Annis), donna di 70 anni da poco vedova di un marito che non l’ha mai amata davvero. Per anni ne ha sopportato soprusi e tradimenti, prendendosi sempre cura sia di lui che della famiglia. Ha infatti tre figli, Helen (Claudie Blakley), Natalie (Lydia Leonard) e Jake (Russell Tovey), cui ha sempre pensato prima che a se stessa. Ora, cercando di portare a suo vantaggio l’improvvisa e inattesa libertà, la donna decide di cambiare prerogativa e personalità. Un giorno conosce Mark (Stephen Rea), medico di famiglia in pensione e perfetto gentleman inglese anch’egli vedovo da poco. L’uomo fa subito breccia nel cuore di Vivien, ma non cattura allo stesso modo l’attenzione dei figli. Questi ultimi allora iniziano a indagare su di lui, cercando di trovare un espediente per allontanarlo dalla madre.

A ingarbugliare la vicenda ci pensa poi anche Mary (Imelda Staunton), vicina di casa di Vivien cui è legata da un lungo rapporto. Vivendo da sola, ha potuto garantire sostegno all’amica in ogni situazione difficile, ma non aveva mai considerato che un altro uomo potesse presentarsi all’improvviso. Inoltre, non è certa che Mark, il perfetto gentiluomo, possa rappresentare un ottimo partito per Mary. In un crescendo di inganni, fraintendimenti e tradimenti, la situazione diventa sempre più tesa fin quando un evento scuote del tutto la comunità. Un misterioso omicidio in spiaggia cattura l’attenzione dei protagonisti, attratti da curiosità ma anche da un po’ di sospetto. Nel cast anche Sharon Small nei panni di un’amica di Jake, Keir Charles in quelli del marito di Helen e Lara Rossi, volto dell’ex moglie di Jake.