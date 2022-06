Flavio Tosi entra in Forza Italia: sarà l’ago della bilancia al ballottaggio di Verona

Alla fine Flavio Tosi è entrato in Forza Italia. Ad annunciarlo ufficialmente è stato Antonio Tajani. «Ieri pomeriggio Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati, a tutte le liste civiche, a scegliere Forza Italia per avere nelle città sindaci di centrodestra. Il primo a rispondere è stato Flavio Tosi. Stamattina ci siamo incontrati con lui e ha deciso di aderire al nostro partito».

Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno sostenuto a Verona aderiscono a @forza_italia. Una scelta frutto di un lungo percorso di avvicinamento. Lavoriamo per dare a Verona un governo di cdx per altri 5 anni pic.twitter.com/n5qu3J36hP — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2022

L’ingresso di Tosi in Forza Italia complica il ballottaggio a Verona

L’ingresso in Forza Italia dell’ex leghista e candidato sindaco a Verona, dove era appoggiato proprio dagli azzurri, arriva prima del ballottaggio del 26 giugno il candidato di centrosinistra Damiano Tommasi, in testa con il 40 per cento dei voti, se la vedrà con il sindaco uscente Federico Sboarina che insegue con il 32 per cento, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia. Di sicuro, il tesoretto di consensi raccolto dall’ex sindaco lo trasforma nell’ago della bilancia. E ora è un’arma in mano al partito di Berlusconi per strappare concessioni agli alleati del centrodestra. «Con l’adesione di Tosi, Forza Italia a Verona rappresenta il 24 per cento», ha infatti ricordato soddisfatto Tajani. «Ora, con tutte le sue liste civiche, da oggi Fi è pronta a apparentarsi e sedersi attorno al tavolo a Verona per permettere il successo del centrodestra». Dal canto suo Tosi ha aggiunto: «Quello che manca è solo l’apertura del confronto da parte di Sboarina». L’ex segretario della Liga Veneta ha poi ringraziato Forza Italia riservando una stilettata indiretta a Lega e Fratelli d’Italia: «Le nostre civiche hanno fatto un percorso verso Forza Italia nato anni fa. Nel centrodestra c’è un’anima populista e una pragmatica, liberale, con cultura di governo, che non urla: io faccio parte di questa seconda, quella di Forza Italia, unica forza così nella coalizione». Tra Sboarina e Tosi, è noto, non corre buon sangue. «Ci siamo divisi per questioni personali e di partito», ha spiegato Tosi a Repubblica il 13 giugno, «lui mi ha querelato, ora voglio sentire entrambi i candidati sul mio programma».