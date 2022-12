Flavio Parenti: moglie, figlia e film dell’attore de Il paradiso delle signore

Flavio Parenti sarà presto nella serie de Il paradiso delle signore nel ruolo di Tancredi Di Sant’Erasmo. Per il momento, però, possiamo godercelo nel ruolo di Alberto Mondadori (figlio di Arnoldo) nel film di stasera, 21 dicembre, su Rai Uno. Moglie, figlia e film di questo attore italiano.

Flavio Parenti: moglie, figlia e film dell’attore

Classe ’79, Flavio è nato a Parigi. Dopo aver frequentato il Centre international de Valbonne, si iscrive al Teatro Stabile di Genova per formarsi come attore. Ottiene l’attestato di qualifica professionale, ma inizia nell’ambito pubblicitario. Nel 2002 arriva l’esordio vero e proprio, con Madre Coraggio e i suoi figli. L’attore è anche un ottimo regista. Infatti, ha un passato di aiuto regista con Maurizio Nichetti, Matthias Langhoff e Marco Sciaccaluga. Si destreggia bene tra cinema e televisione nei primi anni Duemila e fonda un’associazione culturale con cui produce alcuni suoi lavori.

Tra i suoi ultimi film ricordiamo: The Space Between (2016), Raffaello – Il Principe delle Arti in 3D (2017), Supereroi (2021), Darkling (2022). Per la televisione, ha lavorato sia nelle serie come Distretto di Polizia, sia come comparsa nei viaggi di Ulisse di Alberto Angela. È passato da Camera Café al grande cinema, come in Un altro mondo di Silvio Muccino. Sua moglie è Eleonora Albrecht, mentre la loro figlia si chiama Elettra.

Flavio Parenti, da Il Paradiso delle Signore ad Arnoldo Mondadori

«Alberto, figlio d’arte dell’editoria, era schiacciato dall’ombra del padre. Trovo meraviglioso che Il Saggiatore sia ancora oggi in attività e sia rimasta una piccola perla. La Mondadori si espansa ed è diventata un titanico gigante dell’editoria mentre Il Saggiatore ha trovato la sua definizione nella sua dimensione di società di tradizione familiare. Per quanto complicata sia stata la sua vita, Alberto è riuscito in qualche modo a farcela. Io direi che Alberto non è un personaggio tragico: è semmai un personaggio che ha vissuto delle difficoltà a cui è riuscito a dare una risposta concreta con la sua casa editrice» spiega in un’intervista sul suo personaggio.

Stasera avremo modo di scoprirlo nel film per la Rai.