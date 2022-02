Flavio Insinna chi è: L’Eredità, ex presentatore di Affari Tuoi, moglie, figli, malattia

Flavio Insinna è un conduttore romano di 56 anni. Insinna ha fatto carriera in televisione, comparendo nella nota serie Don Matteo e poi prendendo il timone del programma pre-serale Affari tuoi. Dal 2018, invece, è il nuovo conduttore de L’Eredità. Ecco chi è Flavio Insinna.

Chi è Flavio Insinna: età e carriera

Flavio Insinna è nato a Roma il 3 luglio del 1965 (età 56 anni). Dopo aver tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, si è dedicato al teatro. Ha seguito un Laboratorio di esercitazioni sceniche tenuto da Dopo aver tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, si è dedicato al teatro. Ha seguito un Laboratorio di esercitazioni sceniche tenuto da Gigi Proietti, per poi debuttare sul palcoscenico e al cinema. Si ricordano i suoi successi Metronotte e Il partigiano Johnny. In televisione è invece approdato nel 2006, alla conduzione di AffariTuoi. Ma due anni dopo ha lasciato il programma per dedicarsi completamente alla carriera da attore.

È tornato sul piccolo schermo per interpretare il commissario Diego Santamaria nel telefilm di Rai 1 Ho sposato uno sbirro. Poi per condurre La corrida e Affari tuoi. Da quest’ultimo programma viene tuttavia allontanato a seguito di uno scandalo. Striscia la notizia ha infatti diffuso nel 2017 alcuni fuori onda in cui il conduttore insultava i concorrenti e gli autori del programma. Dal settembre 2018, però, Insinna è al timone de L’Eredità.

La malattia di Flavio Insinna

Il presentatore è stato colpito da una malattia che lo ha limitato in ogni relazione sociale. “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. Io oggi mi voglio sicuramente più bene. Ho imparato a sorridere sempre, anche senza un motivo vero per essere felice”.

Flavio Insinna è sposato?

Qualche anno fa il presentatore di L’Eredità è finito sulle pagine di cronaca rosa per un matrimonio saltato con la fidanzata dell’epoca Mariagrazia Dragani, autrice televisiva. Nel 2016 la coppia aveva annunciato le nozze con l’affissione delle pubblicazioni nel comune di Milano. Insinna però non ha mai voluto rivelare i motivi della rottura.

Al momento sembra che il presentatore sia impegnato con Adriana Riccio, ex concorrente del Veneto di Affari Tuoi. L’incontro sarebbe avvenuto proprio durante una serata di Affari tuoi, quando Adriana oltre a vincere 36mila euro avrebbe stregato Flavio. La coppia starebbe insieme dal 2018.

Flavio Insinna non ha figli: una scelta studiata. “È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”, ha rivelato Insinna in passato.