È morta Flavia Franzoni, la moglie dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi

Flavia Franzoni, moglie dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, è morta all’improvviso. Lo ha reso noto un comunicato dell’ufficio stampa del politico che recita: «Con enorme dolore il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie Flavia Franzoni».

Flavia Franzoni morta: addio alla moglie di Romano Prodi

76 anni e docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, insieme al marito aveva partecipato nel 1996 alla campagna elettorale per le elezioni politiche vinte poi dall’Ulivo. I due erano sposati da 54 anni e nel 2019 avevano festeggiato le nozze d’oro. A raccontare qualcosa del fiorire del loro sentimento era stato proprio l’ex premier in una vecchia intervista: «Eravamo vicini di casa, ci siamo conosciuti a Reggio e io le facevo la corte. Lei era bella, io brutto, però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui. Il trucco? La manutenzione degli affetti. Necessaria perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto».

Nel 2005 la coppia ha scritto un libro intitolato Insieme nel quale ha raccontato alcuni passaggi della loro vita, vincitore di un premio speciale alla rassegna Capri-San Michele. Da tempo Flavia soffriva di cuore, secondo quanto riporta Repubblica, ed oggi è stata colta da un improvviso malore mentre camminava insieme al marito sulla strada che da Perugia porta ad Assisi.

Il cordoglio della politica

La notizia del suo decesso, che si inserisce nel flusso di news legate alla scomparsa del leader di Forza Italia, è già arrivata agli ambienti politici che hanno espresso cordoglio e vicinanza all’ex premier. Queste le parole di Pier Ferdinando Casini: «Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia. Mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso. Penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita».

Immediata anche la reazione di Enrico Letta, segretario dem: «Rimango senza parole nell’apprendere la notizia. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato». Gli ha fatto eco Andrea De Maria, deputato bolognese del Partito Democratico: «È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Una personalità di altissimo profilo, grande umanità, cultura ed intelligenza».