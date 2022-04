Flat tax: significato e novità per dipendenti, partite iva e pensionati

Scivolo della flat tax, cashback fiscale e altre proposte elaborate dal Mef passeranno al vaglio della commissione Finanze della Camera, convocata il 5 aprile 2022. Ma quali sono le novità per dipendenti, partite iva e pensionati con le modifiche alla riforma del fisco?

Scivolo 2 anni per chi esce da flat tax

Chi esce dal regime forfettario potrà beneficiare di uno scivolo di due anni per approdare a quello ordinario. La modifica alla flat tax per gli autonomi fino a 65mila euro è finalizzata a “favorire l’emersione degli imponibili”. In particolare, si prevede un’imposta opzionale per chi supera il tetto di ricavi o compensi. Ci sarà una soglia, ancora da determinare con appositi decreti legislativi. Ma anche tramite meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi.

Alta novità è che una quota del gettito della flat tax sarà destinata a Comuni e Regioni sulla base della residenza dei contribuenti, “garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati”. Dalla riforma del fisco “non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall’applicazione della legislazione vigente”. È la clausola di salvaguardia destinata a essere introdotta nella delega fiscale attraverso la riformulazione di uno degli emendamenti.

L’emendamento per autonomi e imprenditori

In un emendamento si prevede per autonomi e imprenditori l’obiettivo di una “più equa ridistribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche”.