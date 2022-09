Fiumicino, lettera con proiettile esploso per l’assessore ai Lavori pubblici

«Te famo fa’ la fine der sorcio». Così si legge in una lettera con proiettile anonima inviata all’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia. Infatti, la lettera è stata recapitata presso la sede dell’assessorato. Il proiettile risultava già esploso. L’allarme è stato lanciato prima alla polizia di Fiumicino e poi anche alla Digos. A quanto si apprende, al centro della minaccia ci sarebbe un lavoro di bonifica stradale di circa 500 metri.

Lettera con proiettile per Caroccia: la minaccia

Angelo Caroccia è candidato con Azione di Calenda per le prossime elezioni nazionali. L’assessore di Fiumicino al momento non avrebbe rilasciato dichiarazioni sulla sua pagina Facebook. Le indagini si starebbero concentrando su un lavoro di riqualificazione e di bonifica stradale.

Infatti, all’Assessorato vorrebbero trasformare la zona in una strada con due rotatorie e due piste ciclabili, che portano direttamente all’aeroporto. Per poter effettuare questo lavoro, però, è stato necessario l’esproprio di terreni privati. Questo avrebbe già scatenato le opinioni contrarie di alcuni proprietari.

I lavori di bonifica stradale

Il progetto prevede il rifacimento di una strada di 500 metri, tra viale Coccio di Morto, via dei Polpi e via del Consorzio Focene. Secondo l’Assessorato, il progetto prevede due rotatorie da 24 metri ciascuna, una zona di cinta centrale per dividere le corsie e due piste ciclabili che porterebbero fino all’aeroporto. Per poter realizzare tutto questo, è stato necessario uno stanziamento di 600mila euro. Durante i lavori, che sarebbero dovuti partire lo scorso giugno e che sono slittati, sembra che qualche proprietario abbia avuto parole non proprio gentili con gli addetti ai lavori.

Il motivo è che i proprietari non sarebbero d’accordo agli espropri necessari. Infatti, in caso di pubblica utilità, i Comuni possono utilizzare parti di terreni privati. Ora la polizia e la Digos stanno cercando di risalire al mittente della lettera minatoria.