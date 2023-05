Fiumicino, donna trovata morta sulla spiaggia

Il corpo senza vita di una donna, dall’apparente età di 40-45 anni, caucasica, è stato trovato questa mattina sulla battigia della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino. Secondo le prime informazioni, il corpo avrebbe tracce recenti di presenza in acqua.Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e gli operatori sanitari del 118. La segnalazione è arrivata alle 7:45 con una telefonata effettuata da un passante al Numero Unico d’emergenza Europeo, che ha attivato la sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia.

Da stabilire le cause del decesso della donna: disposta l’autopsia

Sarà il medico legale ad accertare la causa del decesso con l’autopsia. Al momento è mistero sulle cause del decesso della donna: dal malore al suicidio, fino alla morte violenta, non si esclude alcun motivo. Il corpo potrebbe essere rimasto in mare diversi giorni, affiorando solo oggi davanti allo stabilimento Amare Holy Beach. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per poter effettuare l’esame autoptico finalizzato a stabilire le esatte cause della morte.

Non aveva addosso documenti: la sua identità è per ora un mistero

Sconosciuta l’identità: la donna trovata morta a Fiumicino aveva addosso una camicetta, dei leggins e una giacca a vento, ma non sono stati trovati documenti. La Capitaneria sta facendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti personali.