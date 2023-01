Fiumicino, trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia

Trovato un cadavere sulla spiaggia di Fiumicino, si tratta di un anziano di 75 anni. Gli investigatori aspettano l’autopsia per capire la causa del decesso dell’anziano e chiarire il mistero.

Il ritrovamento del cadavere sulla spiaggia di Fiumicino

Oggi lunedì 30 gennaio è stato trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Fiumicino. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina ed è stato segnalato alle forze dell’ordine da un passante che ha avvistato una sagoma umana distesa sulla riva. Per la precisione, il corpo era situato sul lungomare della Salute, in provincia di Roma. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un settantacinquenne, non ancora identificato dalle autorità.

L’uomo era vestito e aveva anche le scarpe ai piedi, nessuno sa il perché si trovava lì o come sia arrivato sulla spiaggia e cosa stesse facendo. I soccorsi del 112 sono arrivati sul posto insieme al personale sanitario in ambulanza, ma le cure si sono rivelate inutili, perché l’anziano era già privo di vita. I soccorritori non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Il corpo si trovava vicinissimo all’acqua. Oltre ai soccorsi medici erano presenti anche i militari della Guardia costiera e gli agenti della Polizia di Stato. Svolti i soliti rilievi, si indaga per capire la dinamica dell’accaduto, inoltre le forze dell’ordine hanno perlustrato il litorale per trovare altre informazioni fondamentali.

Le ipotesi sulla morte

Secondo la polizia, l’uomo si trovava in riva da solo sulla spiaggia di Fiumicino, ma è stato colpito da un malore, molto probabilmente un infarto fatale. Tuttavia, gli investigatori stanno aspettando i risultati degli esami per fare chiarezza sul decesso. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza che possano far pensare a un’aggressione.

Terminati gli esami esterni sul posto il corpo è stato trasferito in obitorio. Ora si procederà con l’autopsia, esame che chiarirà le cause del decesso.