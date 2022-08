Reno in secca, trasporto merci fluviale in difficoltà nel cuore d’Europa

Il Po sta scomparendo, ma anche il Reno non se la sta passando benissimo, in un anno caratterizzato da grande caldo e scarse precipitazioni. Il fatto è che il fiume, che collega la città svizzera di Basilea al grande porto olandese di Rotterdam, ha in teoria un ruolo fondamentale nei piani Ue volti a ridurre le emissioni del settore dei trasporti, in base ai quali la circolazione delle merci lungo i corsi d’acqua dovrà aumentare del 25 per cento entro il 2030 e del 50 per cento entro il 2050. Difficile però riuscirci, se il fiume più importante dell’Europa occidentale è troppo poco profondo per il passaggio delle navi.

Reno, a pochi centimetri dall’impraticabilità fluviale

Ogni anno, oltre 300 milioni di tonnellate di merci vengono spedite lungo il Reno tra Basilea, dove si incontrano Svizzera, Germania e Francia, e il Mare del Nord: si tratta dell’80 per cento di tutto il trasporto fluviale all’interno della Germania, dove scorrono anche l’Elba, la Ruhr e il Danubio. Ma secondo quanto rilevato domenica 7 agosto dal misuratore di Kaub, situato tra Wiesbaden e Coblenza, mancano appena 9 centimetri all’impraticabilità per le grosse imbarcazioni: qui la profondità del Reno è scesa infatti a 49 centimetri, a fronte di un limite fissato di 40. In questo punto, il livello del fiume è già inferiore a quello rilevato nel 2018, anno in cui a ottobre il Reno toccò il suo minimo storico di 25 centimetri. Per aumentare la profondità del fiume servirebbero piogge torrenziali, che non sono previste nelle prossime due settimane. Dopo, chissà.

Reno in secca: nel 2018 fu chiuso al traffico navale per settimane

Nel 2018 l’acqua del Reno era così bassa che il fiume fu chiuso al traffico navale per settimane, costringendo le aziende a trasferire le merci utilizzando strade e ferrovie: metodi costosi e inefficienti, in quanto servono centinaia di camion o vagoni per eguagliare la capacità di carico di una singola chiatta. Adesso incrociano le dita le società energetiche, che stanno già risentendo dei problemi di trasporto del carbone lungo il fiume. Nel 2020, i ricercatori del Kiel Institute for the World Economy avevano stimato che un mese di bassa del Reno ridurrebbe di circa l’1 per cento la produzione industriale tedesca: la secca del fiume non può non preoccupare. Tipicamente, il Reno raggiunge i suoi livelli d’acqua più alti in primavera e all’inizio dell’estate, mentre quello più basso in autunno. Ma questo schema sta cambiando rapidamente, a causa dei mutamenti climatici.

Basso livello del Reno, Berlino e le aziende pensano alle possibili soluzioni

Il governo di Berlino non è rimasto a guardare: c’è l’idea di rimuovere rocce e ghiaia da alcuni punti di strozzatura del fiume, tra cui proprio Kaub, ma ciò porrebbe problemi ambientali e richiederebbe frequenti interventi di manutenzione. Nel frattempo, chi spedisce deve calcolare con precisione la quantità di merci da spedire, basandosi sui dati dei misuratori e sulle previsioni dei giorni successivi. Molto banalmente, più grande è la nave, meno peso può caricare. Già con un livello di 47 centimetri, un’imbarcazione in grado di trasportare normalmente 6 mila tonnellate, deve “accontentarsi” di 800. Un enorme problema per il colosso chimico Basf, che ha sede a Ludwigshafen, a un centinaio di chilometri da Kaub: l’azienda ha avviato una collaborazione con l’Istituto federale di idrologia tedesco, per pianificare al meglio le spedizioni. E inoltre ha iniziato a utilizzare navi più larghe. L’anno scorso è entrata ad esempio in servizio la Gas 94, in grado di trasportare gas naturale anche con 30 centimetri di profondità. Ma senza piogge significative nelle prossime settimane, potrebbe non bastare.