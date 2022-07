Così abbiamo ucciso il Po

Piacenza ebbe come vescovo un uomo di straordinaria forza morale, di nome Sabino. Un giorno il suo diacono gli riferì che il Po aveva inondato i terreni di proprietà della Chiesa e che il fiume copriva interamente i campi da cui ci si aspettava il raccolto per il sostentamento della popolazione. Il vescovo Sabino, uomo di santa vita, gli rispose: «Va’ a dire al fiume: il vescovo ti ha ordinato di calmarti e di ritornare nel tuo letto». Il diacono, all’udire ciò, rise beffardo. Allora l’uomo del Signore, chiamato il suo segretario, gli dettò: «Sabino, servo del Signore Gesù Cristo, da’ questo ordine al Po. Ti impongo, nel nome del Signore Gesù Cristo, di non uscire più dal tuo letto in questi luoghi e di non danneggiare le proprietà della Chiesa». Poi ingiunse al segretario: «Va’ a scrivere questo testo e gettalo nell’acqua del fiume». Così fu fatto. E il Po, accogliendo docile l’ordine del santo, subito ritirò le sue acque dai terreni della Chiesa e, tornato nel suo alveo, non ebbe più l’audacia di inondare quelle terre. Nella cripta della Basilica di San Sabino a Piacenza il pavimento, tra le onde stilizzate del Po, guizzano i pesci a ricordo dell’episodio.

Quando gli uomini avevano un rapporto sacrale con il Po

Nel mio “romanzo-viaggio” Il grande fiume Po, ricordo più volte come gli uomini avevano un rapporto sacrale con il fiume, ci parlavano, lo comandavano. Noi abbiamo perso il rapporto sacrale con il fiume. Abbiamo dimenticato che se il fiume Po muore, muore tutta la pianura. Negli Anni 60 a Casalmaggiore, dove è ancora forte il rapporto con il grande fiume, avevano fatto scherzosamente il funerale del Po. Ci sono ancora le fotografie. Su un barchino c’era una cassa da morto con un drappo nero con scritto ‘Fiume Po’, e dietro alcuni ragazzi che nuotavano con gli ombrelli in una mano perché pioveva. Il Po era già malato. Prima è stato ridotto a una discarica industriale, poi è stato cementato e regimentato per renderlo navigabile, togliendo spazio alle acque. Molti ricordano come il fiume avesse un alveo ricco di lanche, di acque ferme. Poi, con le coltivazione intensive di soia e mais, il Po è stato trattato come un canale d’irrigazione, da cui risucchiare acqua senza alcuna regola, come se le sue acque fossero una risorsa infinita. I periodi di siccità del 2003, 2006, 2007, 2012, 2017 e 2022, raccontano un cambiamento climatico drammatico, se si pensa alle conseguente per breve termine.

Così la Food Valley è diventata la Death Valley

Abbiamo rotto l’armonia con la natura. Usiamo aria, terra, acqua e risorse minerarie in modo sconsiderato. Esaurite le risorse in un luogo, ci si sposta in un altro, tra guerre, prevaricazioni e conflitti di ogni genere. Il filosofo Emanuele Severino ha più volte ribadito che il cancro profondo della nostra società è il capitalismo che ha in sé, nel proprio Dna, l’autodistruzione. Il problema del grande fiume Po è solo uno dei termometri che indicano la strada verso la catastrofe. E se la siccità continuasse per i prossimi sei mesi, un anno? Qualcuno ha provato a disegnare un possibile scenario? A me, personalmente, vengono in mente pagine da fantascienza. Quando cinque anni fa ho scritto un pezzo satirico, prevedendo coltivazioni di ananas e bananeti dove oggi si coltiva pomodoro e si fa stagionare il culatello, molti mi hanno preso per pazzo. In un altro pezzo scrissi della Food valley che sarebbe diventata la Death valley, visti i tassi d’inquinamento che rendono la pianura padana una delle più inquinate al mondo. Il greto del fiume è solo un aspetto del nuovo deserto; si cammina nel letto come nella navata della basilica piacentina. Il fiume Po è il termometro in secca di una pianura malata cronica. Difficilmente riusciremo a cambiare rotta. Ci vuole per questo una rivoluzione culturale non solo locale, per dirla alla moda degli Anni 60, capace di riportare l’uomo in armonia con la natura, quando non solo il santo ma l’uomo comune parlava con i fiumi, gli alberi e si sentiva pienamente una creatura del creato e non una creatura che prevarica tutto e tutti nel creato. Io non sono un pessimista, sono un realista visionario, per dirla con Cesare Zavattini. La natura farà il suo corso, la scienza non riuscirà a governare le nuvole, i venti e le correnti marine. Quindi non resta che augurare buona estate, perché alla prossima pioggia, sperando che piova bene, con calma e a lungo, avremo già dimenticato tutto, com’è già successo, con buona pace di tutti.