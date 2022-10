Fisco, nel 2021 oltre 73 miliardi di entrate nelle casse dello Stato

Il Fisco, attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dichiarato che nel 2021 sono state registrate oltre 73 miliardi di euro di entrate nelle casse dello Stato. Si tratta di un risultato in aumento rispetto all’anno scorso e l’entrate arrivano principalmente dal settore dell’energia e dall’ambito doganale.

Le parole del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In merito al risultato del Fisco per l’anno 2021, ha parlato il direttore generale di Adm Marcello Minenna. Le sue parole sono state: «I risultati raggiunti fotografano l’importante lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell’Agenzia. Anche nel contesto di deterioramento del clima geopolitico internazionale, sfociato poi nel conflitto tra Russia e Ucraina, l’Agenzia è stata in prima linea su diversi fronti».

Il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni ha parlato di questo risultato attraverso un videomessaggio. Il suo commento è stato: «La guerra in Ucraina ha messo in evidenza che il controllo sui beni che attraversano le frontiere è una questione di rilevanza strategica. In questi ultimi anni le dogane hanno fatto un lavoro straordinario rispondendo prontamente a grandi sfide per il bene dei cittadini».

Le principali entrate del Fisco

Per il Fisco, le maggiori entrate provengono dal settore dell’energia e da quello degli alcolici. Traducendo i risultati in numeri, il totale dell’entrate è pari a circa 32 miliardi di euro. Nel dettaglio, si parla di 24,88 miliardi sui prodotti energetici, 3,13 miliardi dal gas naturale e 2,51 miliardi dall’energia elettrica. Per quanto riguarda gli alcolici, le entrate nel 2021 sono state pari a 1,42 miliardi di euro.

Da evidenziare anche il valore del gettito del settore doganale, che sembra essere ritornato ai livelli pre-pandemia di Covid-19. Il totale è stato pari a circa 19 miliardi di euro, quasi il doppio se si compara con il totale registrato dall’Agenzia nell’anno 2020. Lieve aumento anche dai tabacchi che hanno fatto registrare un totale di 14,41 miliardi di euro.