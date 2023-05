First Republic Bank, acquisizione da parte di JPMorgan

La Federal Deposit Insurance Corporation ha preso possesso di First Republic Bank e ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co. Lo rende noto un comunicato dell’Authority di regolamentazione Usa.

Si tratta del secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti

JPMorgan assumerà tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi di First Republic e acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività. L’Autorità di vigilanza degli Stati Uniti ha cercato di salvare la banca californiana in difficoltà per gran parte della scorsa settimana. Come sottolinea il Wall Street Journal, si tratta del secondo più grande fallimento bancario della storia del Paese, che negli ultimi due mesi ha già registrato il fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank. First Republic, banca regionale di San Francisco, da lunedì scorso ha visto evaporare il 75 per cento del valore a Wall Street, dopo aver confermato la fuga di 100 miliardi di dollari di depositi nel primo trimestre dell’anno.

Il compratore stima dall’acquisizione un guadagno di circa 2,6 miliardi

L’8 marzo, giorno in cui Silicon Valley rivelò le perdite che innescarono la corsa ai depositi e il successivo crollo, le azioni di First Republic Bank valevano 115 dollari. Venerdì sera, dopo la chiusura di Wall Street, il valore era sceso a 3,51 dollari. Così Jamie Dimon, presidente e CEO di JPMorgan Chase, la più grande delle quattro maggiori banche americane. «Il governo ha invitato noi e altri a farci avanti, la nostra forza finanziaria e il nostro modello di business ci ha permesso di costruire un piano di acquisto che minimizzerà i costi per la Federal Deposit Insurance Corporation». Il compratore stima dall’acquisizione un guadagno di circa 2,6 miliardi, ma oltre 2 miliardi di costi di ristrutturazione sono previsti nei prossimi 18 mesi.

