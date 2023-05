Firme digitali per i referendum e voto per i fuorisede: per il governo la partecipazione può attendere

Il governo pianifica grandi riforme, studia il modo per far eleggere direttamente il premier agli italiani, ma alla prova dei fatti non adotta nemmeno gli strumenti già a disposizione per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini. E questo nonostante l’astensione cronica alle urne. Il caso più eclatante è la piattaforma per la raccolta delle firme digitali necessarie ai referendum, che non vedrà la luce prima di un anno, con un ritardo complessivo che rischia di andare oltre i due anni dalla prima data fissata. Se va bene, infatti, la funzionalità piena dovrebbe arrivare nella primavera del 2024. La preoccupazione è che si possa andare pure oltre. Di sicuro, comunque, nel 2023 non ci potranno essere campagne referendarie con l’ausilio della piattaforma web per ottenere le sottoscrizioni con lo Spid. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato tempi biblici per il rilascio definitivo del portale: alla Camera, durante il question time, ha annunciato che è stato predisposto un tavolo di confronto tra Palazzo Chigi e la Sogei, società incaricata di gestire l’infrastruttura, in cui è stato stabilito un termine di 12 mesi per arrivare alla definizione dei dettagli.

Per quest’anno è esclusa la possibilità di firmare referendum in modalità digitale

L’obiettivo finale è di trasferire la gestione dell’infrastruttura informatica al ministero della Giustizia. Le parole di Nordio hanno smentito la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, che a marzo, replicando a un’interpellanza del deputato di +Europa, Riccardo Magi, aveva fornito una stima di 4-5 mesi. Dunque, uno sblocco definitivo indicato per settembre. Il Guardasigilli ha spostato l’orizzonte molto più avanti. «Sono sconcertato», dice Magi prendendo nota dell’intervento. «Qui», aggiunge il segretario di +Europa, «non parliamo della realizzazione del ponte sullo Stretto ma di una piccola infrastruttura digitale che consenta ai cittadini italiani di sottoscrivere, identificandosi attraverso Spid, proposte di referendum». Cosa significa tutto questo? «Quest’anno non sarà possibile firmare per i cittadini, come la legge prevede, dei referendum in modalità digitale», conclude Magi, definendo la vicenda «inaccettabile».

La piattaforma per la raccolta delle firme digitali è ancora in fase di test

Dal punto di vista pratico non si comprende come sia spiegabile tale lentezza: nel 2022, in pochi mesi, è stata costruita da privati una piattaforma utile a raccogliere le sottoscrizioni per referendum e proposte di legge popolari. Era una soluzione provvisoria, che ha permesso di impiegare lo strumento seppure a pagamento per i promotori di proposte di legge o quesiti referendari. La gestazione della piattaforma pubblica è invece interminabile, tanto da risalire al precedente governo. L’allora ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao, incontrò nell’estate del 2021 i rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni, promettendo il massimo impegno per rilanciare l’infrastruttura digitale già a inizio 2022. Era il periodo in cui l’emendamento Magi al decreto Semplificazioni aveva dato il via libera alla possibilità di raccogliere firme per indire delle consultazioni referendarie. Sull’onda lunga della novità scattò la mobilitazione per i quesiti su eutanasia e legalizzazione della cannabis, che ottennero il numero necessario di sottoscrizioni, grazie allo Spid, andando però incontro alla bocciatura della Corte Costituzionale. Da allora il processo è andato avanti a rilento. A ottobre 2022, con 10 mesi di ritardo rispetto al timing previsto anche a causa dei rilievi mossi dal Garante della privacy, è stato pubblicato il dpcm che ha inquadrato lo strumento dal punto di vista legislativo. Ecco che è arrivato il rilascio pubblico del sito per la raccolta firme, ma solo in una fase di test. Sono trascorsi più di sei mesi e nulla si è mosso, per rallentamenti incrociati che hanno coinvolto gli attori in campo, come il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, il Viminale di Matteo Piantedosi e il ministero della Giustizia. È bloccato tutto alla fase di test con l’esito riferito da Nordio, quello di un ulteriore slittamento.

Slitta anche la riforma sul voto ai quasi 5 milioni di fuorisede

E che il governo non si danni l’anima per favorire la partecipazione è emerso pure dalla vicenda sul voto ai fuorisede. Si parla di quasi 5 milioni di persone, la maggior parte tra i 18 e i 35 anni, alle quali viene sistematicamente preclusa la possibilità di votare. Da mesi è partita una mobilitazione di varie associazioni, che ha trovato una sponda in Parlamento, dall’Alleanza verdi-sinistra al Pd, passando per +Europa. La maggioranza è tuttavia scettica e tentenna. Così, dopo aver temporeggiato, ha prospettato lo strumento della legge delega per intervenire con una riforma. Ma c’è un dettaglio non proprio secondario: non ha specificato entro quanto tempo vuole mettere mano alla questione. «La destra pretende una delega governativa senza nessun paletto temporale, come impone la Costituzione. Non era mai accaduto prima», denuncia la capogruppo alla Camera di Avs, Luana Zanella. L’iniziativa ha provocato la risposta anche della società civile. Le organizzazioni The Good Lobby e la Rete Voto Sano da Lontano hanno subito chiesto «che venga istituito un tavolo di lavoro tra governo, associazioni a favore del voto fuorissede e Intergruppo informale della Gioventù, per arrivare tutti insieme a formulare una soluzione condivisa». Insomma, «chiediamo che si mettano da parte le ostilità e che si lavori congiuntamente per il bene di più di 5 milioni di italiani fuori sede che fanno fatica ad esprimere un diritto fondamentale», spiega il direttore di The Good Lobby, Federico Anghelè. Un paradosso per una maggioranza che vuole fare le riforme per favorire proprio la partecipazione degli elettori.