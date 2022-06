Firenze, turista sale i 463 verso la Cupola del Brunelleschi e muore dopo un malore

Un turista statunitense di 67 anni è morto dopo aver percorso la lunga scalinata fino alla cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore, a Firenze. Un malore fatale, quello accusato dall’uomo, che è stato soccorso dai vigili del fuoco, subito accorso con un’enorme autoscala per trasportarlo a terra. Impossibile, infatti, portarlo giù percorrendo a ritrovo la stretta scalinata. Ma nonostante il pronto intervento dei vigili e del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Malore dopo 463 gradini: morto un turista sulla Cupola del Brunelleschi

Forse il forte caldo, lo sforzo e la stanchezza alle cause del malore che ha accusato un turista degli Stati Uniti, accorso a Firenze per ammirarne le sue meraviglie. Dopo aver affrontato i 463 scalini che servono per arrivare in cima alla Cupola del Brunelleschi e ammirare gli affreschi di Giorgio Vasari, l’uomo si è sentito male. La posizione difficile non ha favorito i soccorsi, accorsi immediatamente e pronti a utilizzare un’enorme autoscala per portarlo giù, dai sanitari del 118. Ma nonostante l’intervento degli operatori Speleo Alpino Fluviali, che lo hanno riportato a terra da un’altezza di 91 metri, non c’è stato nulla da fare.

La nota di Santa Maria del Fiore: «Salita alla Cupola sconsigliata a chi ha problemi fisici»

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Opera di Santa Maria del Fiore, che ha rilasciato una nota. «Si fa presente», si legge, «che i monumenti gestiti dall’Opera sono forniti di regolari documenti di valutazione dei rischi. Sul sito dell’Opera da sempre è evidenziato che la salita alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto è fortemente sconsigliata a persone che hanno problemi fisici e in particolare a quelli con problemi cardiocircolatori». L’uomo, dopo le operazioni di soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Nuova intorno alle 11, ma i medici non hanno potuto far altro se non constatare il decesso.