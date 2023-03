Firenze, premio alla preside licenziata per aver mostrato il David

Riceverà un premio dal Comune di Firenze l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto pornografico dai genitori degli alunni. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, nel corso di un video collegamento da New York.

L’annuncio da parte del primo cittadino Nardella

Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare a Firenze la preside licenziata, in modo da permetterle di ammirare di persona la statua del David custodita nella Galleria dell’Accademia.

«Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. Inviterò personalmente l’insegnante a Firenze per darle un riconoscimento a nome della città. L’arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto», ha scritto Nardella su Facebook.

Le dimissioni dopo la contestata lezione di storia dell’arte rinascimentale

Hope Carrasquilla si è dimessa come detto, dopo le proteste di alcuni genitori per quella lezione e, come ha riferito lei stessa, in seguito anche a pressioni del consiglio scolastico. Il protocollo abituale, visto che il nudo è un vero e proprio tabù negli Stati Uniti, prevede di inviare ai genitori una lettera prima che agli studenti vengano mostrate opere d’arte classiche. A causa di una serie di problemi di comunicazione, la lettera non è stata inviata ai genitori. Tre quelli che si sarebbero lamentati per la lezione di storia dell’arte rinascimentale, con nudo annesso. Che non è stato l’unico: anche la Nascita di Venere del Botticelli e la Creazione di Adamo dello stesso Michelangelo avrebbero causato scalpore tra i genitori. In attesa di visitare Firenze su invito del sindaco, la ormai ex preside ha detto al New York Post: «Mi rattrista che il mio tempo qui sia dovuto finire in questo modo».

