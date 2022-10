Firenze, Niccolò Donzelli arrestato: in carcere per bancarotta fraudolenta

Niccolò Donzelli, fratello del deputato Giovanni Donzelli, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. Ora deve affrontare il carcere e sulla sua situazione si è espresso anche il fratello, esponente di Fratelli d’Italia.

L’arresto di Niccolò Donzelli

Niccolò Donzelli è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta. Infatti, in totale nell’indagine coordinata dalla pm Christine Von Borries, sono state coinvolte 5 persone che svolgevano attività come avvocato o commercialista. Due sono in carcere mentre tre sono ai domiciliari. Gli agenti hanno imposto anche misure interdittive per altre sette persone che molto probabilmente aveva contatti con gli incriminati.

Secondo le fonti delle ultime ore, la Guardia di Finanza avrebbe accusato i criminali, tra i quali rientra Niccolò Donzelli, di ben 31 illeciti a vario titolo. Nel dettaglio, Donzelli e i suoi soci si occupavano di creare tutta una serie di operazioni di distrazione da alcune aziende ormai sull’orlo del fallimento. Questo giro d’affari illecito avrebbe portato grossi proventi nelle tasche dei truffatori e infatti la GdF ha sequestrato anche beni per un valore totale di 2,4 milioni di euro. Donzelli è finito in carcere perché era presidente del Cda di due aziende fallite e contro di lui si contestano ben 14 distrazioni.

Le parole del fratello Giovanni Donzelli

Il fratello di Niccolò Donzelli, Giovanni, deputato di Fratelli d’Italia, ha voluto commentare l’arresto. Infatti, le sue parole a questo riguardo sono state: «L’amore fraterno è l’unica cosa che unisce me a questa vicenda». Parlando all’Adnkronos, Giovanni Donzelli ha continuato dicendo: «Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo».

Donzelli ha anche smentito eventuali rapporti tra il fratello e il suo partito: «Non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d’Italia». Un intervento sulla difensiva, ma Giovanni Donzelli ha affermato che crede nell’innocenza del fratello arrestato.