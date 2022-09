Firenze, una giovane studentessa esce dal coma e si diploma

L’incredibile storia della giovane Antigona, ventenne di origini albanesi, ha finalmente avuto il suo lieto fine. La ragazza è diventata tristemente famosa il 28 aprile scorso, quando durante una lezione di educazione fisica ha avuto un malore e si è accasciata tra le braccia di un compagno. Un infarto ha rischiato di ucciderla ma lei si è salvata, grazie all’intervento di vicepreside e sanitari. Antigona è stata trasportata in ospedale in coma e ne è uscita soltanto dopo 3 mesi. Lei, caparbia e coraggiosa, ha voluto subito concludere il percorso di studi. Come raccontato da Corriere della Sera, la ragazza ha chiesto di poter svolgere gli esami di maturità e si è diplomata con 85 su 100.

Antigona si è diplomata dopo 3 mesi di coma

La ventenne di origini albanese ha vinto una doppia sfida. Dopo aver lottato con caparbietà per la propria vita, tanto da essere tornata da un coma lungo 3 mesi, Antigona si è diplomata all’Istituto alberghiero Buontalenti di Firenze. Adesso è una pasticciera professionista, con un diploma e un buon voto: 85 su 100. «Volevo farcela e ci sono riuscita, ora sogno di diventare chef e pasticciera», ha dichiarato durante un’intervista al Corriere della Sera.

Il risveglio il primo d’agosto

Dopo il malore del 28 aprile, a lungo si è discusso all’interno dell’istituto alberghiero per stabilire se assegnare o meno un riconoscimento simbolico alla giovane, che non ha potuto sostenere gli esami di maturità con i compagni. Il 20 giugno scorso, la commissione ha deciso, però, di non farlo, nella speranza di vedere Antigona nuovamente in salute, lontano dal letto d’ospedale che la ospitava. E così è stato. Il primo d’agosto la 20enne si è svegliata con grande stupore. Una docente ha raccontato i fatti: «Antigona si è svegliata contro ogni previsione e noi abbiamo pianto tutti di felicità». E così nei giorni scorsi la commissione si è riunita per una sessione straordinaria esclusivamente rivolta alla studentessa.