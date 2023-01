Firenze, badante arrestata: botte e maltrattamenti a un’anziana

A Firenze una badante è stata arrestata con le accuse di botte e maltrattamenti alla signora che accudiva. Si tratta di una cittadina peruviana di 53 anni che secondo le accuse avrebbe perseguitato per molto tempo un’anziana di 74 anni affetta da grave disabilità e con pesanti disturbi cognitivi.

I maltrattamenti della badante di Firenze

A denunciare la badante è stato il marito della donna maltrattata a Firenze. Infatti, l’uomo si è accorto di segni e ferite sul corpo della moglie e si è insospettito. L’uomo ha allertato subito le forze dell’ordine che hanno fatto partire le indagini. I sospetti si sono rivelati fondati, visto che poche settimane dopo dalle indagini è emerso che quei segni erano stati provocati dalla badante che maltrattava con botte e umiliazioni l’anziana donna. Per la cittadina peruviana di 53 anni è scattata la misura cautelare e attualmente si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti.

La badante sarebbe stata assunta a gennaio 2022 e sarebbero partiti i maltrattamenti poco dopo. Ogni richiesta d’aiuto dell’anziana assistita si trasformava in un’occasione per punirla con percosse fisiche. Difatti, secondo quanto riferito dai carabinieri «in più circostanze avrebbe afferrato l’anziana, l’avrebbe alzata di peso tirandola per i capelli, scuotendole violentemente la testa, colpendola con pugni». In ogni occasione, la badante di Firenze cercava di giustificare le ferite inventando finti incidenti domestici.

Le conseguenze per la donna peruviana

Dopo aver raccolto le prove e averle analizzate, il pubblico ministero Andrea Cusani ha chiesto, e in seguito ottenuto, al gip la misura cautelare per la badante peruviana. Inoltre, sono ancora in corso accertamenti per chiarire ulteriormente le dinamiche e per comprendere se anche altri anziani abbiano subito i maltrattamenti.

Triste a dirsi, non è l’unico caso di maltrattamenti subiti da anziani in Italia da parte di badanti straniere. Il caso più recente si è verificato a settembre 2022, sempre a Firenze, dove una badante georgiana maltrattava un’anziana di 91 anni e per questo è stata arrestata.