Firenze, grosso albero caduto nel giardino di due scuole elementari: tragedia sfiorata

Sfiorata la tragedia nella città di Firenze, ieri mattina è crollato un albero nel giardino di due scuole elementari subito dopo la ricreazione, quando i bambini erano tutti in classe. Il preside: «È stato un miracolo che non sia accaduto altro». Tuttavia, alcuni genitori si sono schierati contro il preside e l’istituto per mancanza di sicurezza dei propri figli, minacciando anche di denunciare la scuola.

La caduta del grosso albero nel giardino di due scuole a Firenze

Un albero di grandi dimensioni situato nel giardino delle scuole primarie Vittorio Veneto e Pestalozzi nel centro storico della città di Firenze, è crollato ieri mattina subito dopo la ricreazione della scuola, quando i bambini, fortunatamente, erano tutti in classe. L’albero ha provocato solo danni ad alcuni oggetti presenti in giardino, sfondando un tavolo di legno e una panchina. Inoltre, l’albero non è caduto per il maltempo ma per le sue radici marce che hanno causato il crollo.

Le reazioni per l’evento

Oggi è stata resa pubblica la comunicazione del dirigente scolastico Francesco Spadafora per commentare l’incidente dell’albero caduto: «Si comunica che il giardino è chiuso fino a nuova comunicazione del sottoscritto causa caduta albero». Alcuni genitori arrabbiati hanno minacciato di denunciare la scuola. Il preside non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito ma ha detto: «È stato un evento che ha scosso tutta la scuola, considero un miracolo che nessuno si sia fatto niente». Piuttosto amareggiata e furiosa Costanza Margiotta, madre di due bambini della Vittorio Veneto, che dice al Corriere Fiorentino: «Siamo venuti a conoscenza dell’albero caduto quasi casualmente da un altro genitore che era stato informato da una maestra, questo perché il preside non ha avvisato formalmente i genitori. Quel giardino presenta alcuni problemi di incuria, vogliamo sapere quando sono stati fatti gli ultimi controlli agli alberi. Venerdì lancerò un presidio per la sicurezza delle scuole con giardino, sotto Palazzo Vecchio».