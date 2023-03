Fiori sopra l’inferno 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione

È terminata la prima stagione della serie Rai Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, che ha riscosso un grande successo di pubblico tanto che gli appassionati già si chiedono se la seconda stagione si farà e quando. Ecco cosa si sa in merito.

Fiori sopra l’inferno: si farà la seconda stagione?

I buoni ascolti tv e la serie di romanzi di Ilaria Tuti ancora disponibili rendono probabile un sequel per la serie tv. L’ultima puntata è andata in onda il 27 febbraio registrando buoni ascolti, ma la Rai non si sbilancia e non fa trapelare notizie circa una nuova stagione. Il pubblico si è appassionato a questo thriller italiano e alla personalità della profiler della polizia di Udine, impegnata sulle tracce di un serial killer, e spera che possa tornare ad affrontare nuovi casi.

A vestire i panni profiler è stata Elena Sofia Ricci, che interpreta una donna forte e tenace che deve confrontarsi con l’esordio della sua malattia, l’Alzheimer. La stessa attrice spera in una nuova stagione della serie, tanto che in una recente intervista ha dichiarato: «Spero di sì, ma naturalmente i produttori aspettano di vedere come sarà accolta questa prima stagione». E gli ascolti sembrano non lasciare dubbi.

Ci sono ancora diversi libri della serie di Ilaria Tuti

La serie, tra l’altro, è stata tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno, ed i suoi lettori sanno già che i libri sono 4. Ognuno di essi è incentrato su un caso di omicidio che impegna Teresa Battaglia nonostante l’Alzheimer. Il secondo romanzo, che potrebbe ispirare la nuova serie, si intitola Ninfa Dormiente e tratta di alcuni casi irrisolti che, grazie a nuove informazioni ed alla rielaborazione di prove, possono essere riaperti e risolti. I casi, quindi, non mancano per la profiler di questo piccolo paesino del Friuli. Ma, per il momento, i fan dovranno restare con il fiato sospeso potendo solo sperare nell’arrivo di Fiori sopra l’inferno 2.