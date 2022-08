Dove vedere Fiorentina-Twente di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Lo Stadio Artemio Franchi torna a sentire profumo di Europa. Stasera 18 agosto, in diretta alle 21 su Dazn e Sky Sport Uno, la Fiorentina esordirà nella Conference League 2022/23. Nell’andata dei preliminari, dall’altra parte del campo ci saranno gli olandesi del Twente, primi in patria a punteggio pieno. Per la Viola si tratta del ritorno in una competizione internazionale dopo oltre cinque anni e mezzo dall’ultima volta. Fra sette giorni si replicherà nei Paesi Bassi allo stadio di Enschede. Arbitro dell’incontro sarà il polacco Daniel Stefanski, che avrà come assistenti i connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz. Quarto uomo Damian Sylwestrak. Non ci sarà invece il Var. La partita sarà visibile anche in streaming tramite l’app SkyGo.

«Sarà una partita importantissima per tutti, abbiamo lavorato a lungo lo scorso anno per ottenerla». Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. «Servirà massima attenzione perché affronteremo una squadra forte. Lo dimostrano i numeri e i risultati recenti». Il Twente infatti, dopo le prime due giornate di Eredivisie (il campionato nazionale dei Paesi Bassi) è al primo posto a punteggio pieno. Ottimo anche il precampionato, dove gli olandesi hanno sconfitto anche il Bologna 4-1. La Fiorentina è invece reduce dal complesso 3-2 contro la Cremonese, risolto all’ultimo minuto grazie al grave errore del portiere avversario.

Fiorentina-Twente, le probabili formazioni di stasera 18 agosto 2022 su Dazn e Sky

Qui Fiorentina: ancora out Castrovilli, davanti Jovic

Oltre alla pesante assenza di Castrovilli, per l’esordio in Conference League la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Igor in difesa. In dubbio anche il polacco Zurkowski, che sta ancora recuperando da un problema alla caviglia. Per questo, davanti a Terraciano preferito a Gollini dovrebbero esserci Milenkovic e Martinez Quarta. Sulle fasce il neo acquisto Dodo al posto di Benassi a destra, con Biraghi stabile sulla sinistra. In mezzo al campo fiducia ad Amrabat, con al suo fianco Bonaventura e Mandragora. In attacco fiducia totale a Luka Jovic, già a segno al debutto nel campionato italiano. Con lui ci dovrebbero essere Sottil e Nico Gonzales.

Qui Twente: Jans dovrebbe schierare l’11 titolare

Quarto nell’ultime Eredivisie, il Twente si presenterà all’Artemio Franchi dopo aver eliminato i serbi del Cukaricki nel turno precedente. A Firenze giungeranno 25 giocatori, ma sembrano esserci pochi dubbi circa la formazione titolare che scenderà dal primo minuto contro la Fiorentina. Fra i pali ci sarà Unnerstall, protetto da una linea a quattro con Brenet, Propper, Pleguezelo e Smal. Davanti alla difesa, maglie da titolare per Zerrouki e Slap, che si preoccuperanno di filtrare gli attacchi viola e fornire palloni ai trequartisti in ripartenza. Fra le linee ci saranno infatti Rots, Misidjan e Sadilek in supporto all’unica punta Van Wolfswinkel.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzales, Jovic, Sottil. All. Italiano.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo, Smal; Zerrouki, Vlap; Sadilek, Rots, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans.