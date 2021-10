Serie A, Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli: formazioni, chi arbitra e dove vedere le partite

Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. Sono queste le partite in programma alle 18 di domenica 3 ottobre, per il settimo turno del campionato di Serie A. Nel primo incontro, i partenopei che finora hanno solo vinto cercano di consolidare la leadership, mentre nel secondo la squadra di Mourinho vuole riscattarsi dopo la socnfitta patita nel derby.

Fiorentina-Napoli: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, che in questa Serie A per adesso ha dimostrato di saper solo vincere. Ma l’impegno di Europa League contro lo Spartak Mosca è terminato con una inattesa sconfitta interna per 2-3: potrebbe aver lasciato delle scorie. Vlahovic e compagni ci sperano.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Per Fiorentina-Napoli è stato designato l’arbitro Sozza, che al Franchi sarà affiancato da Bindoni e Lo Cicero. Serra quarto uomo. Al Var Aureliano, coadiuvato da Meli. Il match viene trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN, con telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Empoli: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nelle 13 sfide casalinghe di Serie A contro l’Empoli, la Roma ha ottenuto 11 successi e due pareggi. Ma i toscani, che in classifica hanno già 9 punti frutto di tre vittorie, venderanno cara la palle. Mourinho punta su Pellegrini, rientrato dalla squalifica, mentre Andreazzoli affida l’attacco a Pinamonti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

L’arbitro di Roma-Empoli sarà Ayroldi, coadiuvato da Berti e Di Iorio. Quarto ufficiale Zufferli. In sala Var ci sarà Mazzoleni, affiancato da Alassio. La sfida Roma-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca di Riccardo Mancini, seconda voce Massimo Gobbi.