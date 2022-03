Dove vedere la semifinale di Coppa Italia Fiorentina – Juventus: orario, arbitro, formazioni

Dusan Vlahovic torna all’Artemio Franchi di Firenze a un mese esatto dall’addio alla maglia viola. Basterebbe questo per rendere Fiorentina – Juventus, semifinale di andata della Coppa Italia, una sfida da non perdere. Stasera 2 marzo, in diretta alle 21 su Canale 5, la storica rivalità calcistica si appresta a scrivere un nuovo atto che potrebbe indirizzare in modo netto il destino stagionale delle due formazioni. Nel turno precedente la formazione di casa aveva battuto allo scadere l’Atalanta per 3-2, mentre la Juventus aveva risolto il match contro il Sassuolo con una rete nel finale del suo numero 7. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

«La Juventus è una squadra forte con numerose frecce nella faretra che possono fare male», ha detto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, che ha poi parlato anche di Vlahovic. «Spero che lo stadio spinga per noi e per la squadra, l’accoglienza per Dusan non rientra nella nostra preparazione». Reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo in campionato, la Viola tenterà di rialzarsi ponendo fine alla striscia di 13 risultati utili consecutivi dei bianconeri, detentori della Coppa Italia. Per Allegri però si tratta solo del primo round di una sfida che si articolerà su 180 minuti: «Il passaggio del turno non si decreterà oggi, dobbiamo solo pensare a fare gol». A differenza delle competizioni europee, in Coppa Italia è valida la regola del gol doppio in trasferta in caso di parità. Arbitro sarà Marco Guida, con Lo Cicero e Carbone assistenti. Quarto uomo sarà Marinelli, al Var siederanno Di Paolo e Ranghetti.

Fiorentina – Juventus, le probabili formazioni del match di stasera 2 marzo 2022 su Canale 5

Qui Fiorentina, Italiano si affida a Piatek

Con un solo successo negli ultimi sei precedenti nella competizione – datato 5 marzo 2015 con una doppietta di Momo Salah oggi al Liverpool – la Fiorentina tenta di sfatare il taboo Juventus. Per farlo, Vincenzo Italiano si affiderà al rodato 4-3-3 con Terraciano in porta e Igor, che sostituirà lo squalificato Martinez Quarta, al centro della difesa con Milenkovic. Sulle corsie esterne spazio a Odriozola a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo regia affidata a Bonaventura, Castrovilli e Torreira, che sembra aver recuperato dall’affaticamento muscolare. In avanti Gonzalez e Sottil supporteranno l’unica punta Piatek, sempre a segno in Coppa Italia dal suo rientro. Solo panchina per Cabral, che contro il Sassuolo aveva segnato la prima rete nel nostro campionato.

Qui Juventus, c’è Morata in coppia con Vlahovic

Sebbene il modulo dovrebbe rimanere lo stesso, con il classico 3-5-2 davanti a Perin, Allegri potrebbe rivoluzionare gli uomini in campo. Nel terzetto di difesa dovrebbero comparire De Ligt, Danilo e De Sciglio, con Bonucci pronto a entrare dalla panchina. Ancora out invece Chiellini, che dovrebbe rientrare in gruppo solo domenica prossima contro lo Spezia. In mezzo al campo maglie da titolare per Locatelli, Arthur e Rabiot, mentre sugli esterni dovrebbero vedersi Luca Pellegrini e il giovanissimo Aké. In attacco ci sarà sicuramente l’ex Vlahovic con uno fra Morata e Kean al suo fianco, anche se lo spagnolo appare favorito.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All.: Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All.: Allegri.