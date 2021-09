Ad aprire la quinta giornata di Serie A sarà la sfida tra Bologna e Genova alle 18.30, ma gli occhi sono tutti puntati al Big Match serale Fiorentina-Inter. La viola, guidata da Vincenzo Italiano, ospiterà in casa, all’Artemio Franchi, i nerazzurri di di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica. Una sfida che si preannuncia di grande spettacolo con l’Inter che arriva dopo la netta vittoria per 6-1 contro il Bologna e La Fiorentina reduce dal successo esterno a Marassi contro il Genoa.

Fiorentina-Inter dove vedere la partita

Appuntamento questa sera ore 20.45 all’Artemio Franchi a Firenze. La partita si potrà vedere su DAZN. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, affiancato da Simone Tiribocchi, in qualità di seconda voce e opinionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter 🏆🇮🇹 (@inter)

Fiorentina-Inter, gli schieramenti in campo

Inter, probabile formazione

Nella sfida contro la Fiorentina, la squadra di Inzaghi dovrà fare a meno di due pedine importanti: Vidal, per problemi alla coscia, e Correa, che ha riportato un forte trauma contusivo al bacino. In attacco, dunque, dal primo minuto Dzeko, così come ci sarà spazio per Calhanoglu e Perisic, anche se restano in ballottaggio con Vecino e Dimarco. In difesa non ci saranno variazioni così come resta confermato il 3-5-2

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Fiorentina, probabile formazione

Italiano dovrà valutare le condizioni di Nico Gonzalez, reduce da un piccolo problema muscolare. Nel caso non dovesse farcela, dal primo minuto potrebbe scendere Saponara. Non ci saranno Castrovilli e Pulgar, rimpiazzati rispettivamente da Duncan e Torreira. Odriozola sulla destra dovrebbe stringere i denti, altrimenti pronto Benassi. Callejon è ancora in vantaggio su Sottil. Al centro della difesa riconquista la maglia da titolare Milenkovic.

Fiorentina: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Fiorentina-Inter, chi arbitra la partita

Michael Fabbri è l’arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter. Il fischietto di Ravenna sarà affiancato dagli assistenti Costanzo e Passeri, mentre al Var ci sarà Maresca.