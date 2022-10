Dove vedere Fiorentina-Hearts di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Confermarsi per continuare a sperare. Nonostante il tracollo interno contro la Lazio in Serie A, la Fiorentina deve cercare di bissare il successo europeo di sette giorni fa. Stasera 13 ottobre, alle 18.45, al Franchi arriva la formazione scozzese degli Hearts, battuta 3-0 la scorsa settimana. I viola di Vincenzo Italiano dovranno vincere per fare un ulteriore passo verso gli ottavi di finale di Conference League. Al momento la classifica del Gruppo A vede in vetta l’Istanbul Basaksehir con sette punti, tre di vantaggio proprio sulla Fiorentina. Seguono gli Hearts con tre e il Riga FS con due. Il match sarà in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Dazn. Arbitro della gara sarà il croato Ivan Bebek, asssitito dai connazionali Goran Pataki e Luka Pajić. Quarto uomo Patrik Kolarić, mentre ricordiamo che non è presente il Var.

«Dobbiamo migliorare in molti aspetti, ci serve consapevolezza dei nostri mezzi». Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha definito il periodo grigio della Fiorentina, a secco di risultati. In Serie A i toscani sono reduci dallo 0-4 casalingo contro la Lazio e occupano il 13esimo posto con appena nove punti e tre sconfitte nelle ultime quattro gare. «Proveremo a rifarci rispetto a lunedì e a dare continuità al successo in Scozia». Dal canto loro, gli Hearts non intendono arrivare al Franchi per una comparsa. «Sono molto deluso per la sconfitta in casa», ha detto il tecnico Robbie Nielson. «Ci aspetta un grande impegno, ma possiamo fare bene». In Scottish Premiership la formazione di Edimburgo è al momento quinta dopo nove giornate, a 10 punti dalla capolista Celtic.

Fiorentina-Hearts, le probabili formazioni di stasera 13 ottobre 2022 su Sky Sport Football e Dazn

Qui Fiorentina, in attacco torna Cabral per Jovic

In vista della sfida di Conference League contro gli Hearts, la Fiorentina non dovrebbe cambiare molto rispetto all’andata. Nel 4-3-3 di Italiano, davanti a Gollini ci saranno Milekovic e Igor. Sulle corsie spazio a Biraghi a sinistra e Dodò, favorito su Terzic, a destra. A centrocampo dovrebbero essere certi di una maglia da titolare sia Barak sia Amrabat, mentre per il terzo uomo Zurkowski è in vantaggio su Maleh. In attacco panchina per Jovic, a segno in Scozia ma deludente in Serie A. Al suo posto tornerà Cabral in mezzo a Nico Gonzalez e Kouamé.

Qui Hearts, stessi uomini ma cambio di modulo

Robbie Nielson dovrebbe invece puntare sugli stessi uomini ma con un cambio di modulo. Per la sfida alla Fiorentina, gli Hearts punteranno probabilmente su un 4-2-3-1 con Kingsley e Cochrane davanti al portiere Gordon. Terzino destro sarà Atkinston, mentre sulla fascia opposta spazio a Halliday. Centrocampo a due con Grant al fianco di Kiomourtzoglou, mentre sulla trequarti titolari saranno Humphrys, Ginnelly e McKay, il migliore dei suoi all’andata. Davanti, peso dell’attacco sull’unica punta Shankland.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Zurkowski; Kouamé, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Grant, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Humphrys, McKay; Shankland. All: Neilson.