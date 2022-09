Fiorello sul voto: «Cambierà tutto, niente più tasse e tre ponti sullo Stretto»

Il mondo dello spettacolo non è rimasto immune all’analisi della scena politica italiana. E così dopo Boy George, le urla nella notte di Renato Zero e tante altre reazioni, arriva anche il feedback di Fiorello. Lo showman siciliano è stato tra i protagonisti dello spettacolo Stefano!, una serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio. Il comico è stato tra gli ospiti per ricordare, a due anni dalla scomparsa, uno dei componenti dei Pooh. C’erano anche Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, ma è stato Fiorello con le sue dichiarazioni sul voto, a richiamare l’attenzione.

Fiorello: «Da domani cambia tutto, niente più tasse»

Tasse, bollette, i ponti sullo Stretto. Fiorello non ha calcato la mano, visto il tipo di serata, ma era inevitabile parlare di politica nel giorno del voto. «Oggi è una giornata particolare», ha esordito. «Siete andati a votare? Siete contenti di cambiare il destino di questo paese? Non voglio fare satira, perché questa non è la serata giusta. Ma qualcosa bisogna pur dire”, ha esordito. “Da domani cambia tutto. Ma non avete sentito tutte le promesse che ci hanno fatto? Da domani non ci saranno più tasse. Da domani vi pagheranno pure le bollette della luce. Faranno i ponti sullo stretto. E mica solo uno: ne avremo tre. Addirittura, ne avremo uno che collegherà la Sicilia e Genova».

Fiorello sulla campagna elettorale ricorda la Di Maio dance

Al di là del passaggio sul centrodestra, Fiorello ha poi voluto parlare della campagna elettorale. Tra i vari punti ricordati, il principale è stato la performance di Luigi Di Maio: «L’immagine che ricorderò per sempre? Di Maio che fa Dirty Dancing». E dopo la citazione cinematografica è arrivata l’imitazione di Bruno Vespa: «Sono usciti i primi exit poll. A Roma i cinghiali hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento».