Fiorello, il programma andrà in onda su Rai 2: 135 puntate tra le 7 e le 8:30

Si è conclusa con un cambio di rete la querelle tra Fiorello e il Comitato di redazione del Tg1 nata dopo che quest’ultimo aveva difeso i propri spazi del mattino dicendosi sconcertato e contrario al possibile approdo di un programma satirico che avrebbe tolto quasi un’ora di programmazione gestita del telegiornale. Il format del comico, che si chiamerà Viva Rai 2, andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai 2.

Fiorello condurrà il suo programma su Rai 2

L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato Carlo Fuortes ed è stato subito commentato dal conduttore: «Ringrazio la Rai per avermi dato la possibilità di tornare. È una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte anche si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto e che, come fu con Viva Radio 2 e Viva Raiplay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio». Lo showman si è poi rivolto ai giornalisti della rete ammiraglia ringraziandoli per le parole di stima espresse nella lettera che gli hanno inviato dopo le polemiche e augurando loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio.

Il nuovo programma consisterà in 135 puntate e durerà fino a giugno. Previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30, con un orario ancora da stabilire nei dettagli, potrà essere ascoltato anche su RaiPlay, RayPlaySound e Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre, il sabato e la domenica, su Radio2, il meglio della settimana.

La polemica con Rai Uno

Il morning show era inizialmente destinato a Rai 1 con un altro titolo, Viva Asiago 10!, e un orario compreso tra le 7:10 e le 8. Minuti attualmente appannaggio del TG1, che aveva infatti espresso contrarietà e minacciato proteste di fronte al fatto che potessero essere dati ad un programma di satira. «Noi come Cdr della redazione sottolineiamo la battaglia fatta per ottenere quegli spazi e lo sforzo enorme compiuto da tutti noi sul mattino, impegnandoci su un lavoro di ripensamento e valorizzazione di quella fascia. […] Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico generando confusione nel pubblico a casa?». Queste alcune parole scritte nella nota dei giornalisti, a cui ne era seguita una della dirigenza che si era invece schierata con Fiorello. Quindi la lettera del Cdr al conduttore, con specifica di non essere in guerra con lui ed essere disponibili a ragionare insieme su un progetto che andasse anche a vantaggio del TG1. Oggi l’annuncio di Fuortes.