I fiocchi saranno una delle tendenze più in voga dell’autunno 2022

Grandi, piccoli, disegnati per esaltare il décolleté o il retro del vestito, di stoffa, di paillettes o dalla silhouette appena accennata, i fiocchi saranno una delle tendenze che domineranno le passerelle e le collezioni del prossimo autunno-inverno. Un evergreen che, come confermato anche da Vogue Spagna, ritorna nuovamente sulla cresta dell’onda (o, forse, non è mai davvero sparito) e che, a giudicare dai look proposti dalle celebrità sui red carpet di kermesse come il Festival di Cannes, sembrano aver iniziato a ritagliarsi uno spazio sulla scena con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia ipotizzata dai trend forecaster.

Piovono fiocchi sul tappeto rosso

A volte vistoso e coloratissimo, altre ancora discreto e raffinato, il fiocco è sempre stato una delle armi segrete di stilisti e couturier. Che, grazie alla magia di una semplice annodatura, sono riusciti a valorizzare capi che, senza questo dettaglio di stile, avrebbero probabilmente perso tutto il loro appeal. Come quello scelto dall’attrice Diane Kruger per posare sulla Croisette, un abito lungo luminoso e scintillante, che rischiava di apparire fin troppo classico senza il tocco glamour del fiocco XL a sormontarne la coda. O una delle eleganti mise Armani Privé selezionate da Anne Hathaway che, più che sulla silhouette o sul retro dell’outfit, ha preferito sfoggiarlo sotto forma di scialle, ravvivando un total white che poteva passare inosservato se privato di quel guizzo.

Lo stesso effetto visibile sull’Elie Saab verde menta indossato da Lady Gaga nell’ultima edizione dei Grammy, in abbinamento perfetto con un’acconciatura e un make up che le regalavano l’allure di una diva di altri tempi, e sull’originale modello di Mans con cui il regista Eduardo Casanova ha posato davanti ai fotografi accalcati lungo il tappeto rosso dei premi Goya, un completo nero illuminato da due fiocchi rosa all’altezza delle spalle, liberamente ispirato alla trama del suo film, La Piedad e a un disegno che Yves Saint Laurent fece sfilare nel 1983.

L’approccio dell’haute couture

Da Moschino nel 2017 a Schiapparelli nel 2021, quest’elemento di design che sembra non avere data di scadenza non si è mai incastrato forzatamente nell’estetica di una maison. E, piegandosi naturalmente al gusto del direttore creativo, è stato declinato in mille varianti diverse, assecondando la passione ritrovata per gli eccessi e le stravaganze degli Anni 80. Dai corsetti in velluto di Bronx and Banco che, rendendolo protagonista indiscusso, lo hanno cucito sull’addome del bustier o al centro dei crop top glitterati fino ai raffinati tubini di Armani, passando per le soluzioni più estrose di Markarian e Simone Rocha, che lo hanno accompagnato a trasparenze e ricami, ai mini dress di Christian Cowan e Carolina Herrera (che ripropone nuovamente l’abbinamento rosa e nero) e alle camicie barocche, quasi piratesche, di Saint Sintra, perfetto compromesso tra glamour e casual, per una riunione di lavoro o una cena tra amici.

Quel tocco in più sulla tinta unita

Oltre a campeggiare con spessori e dimensioni diverse sugli abiti, i fiocchi diventano anche motivi grafici su tessuti monocromatici. Oscar De La Renta, ad esempio, ha utilizzato proprio questa formula sul look di Amy Schumer agli Oscar 2022, impreziosendolo con un trompe l’oeil che richiama uno dei primi disegni di Elsa Schiapparelli e un ricordo d’infanzia che prende vita. O, ancora, Carolina Herrera ne ha ricoperto il taglio di uno dei pezzi di punta della sua prossima collezione, giocando sul contrasto tra bianco e nero. Insomma, che sia microscopico o voluminoso, legato al collo o alla vita, sul manico della borsa o sul cinturino della scarpa, c’è da aspettarsi una vera e propria invasione di fiocchi. E pare proprio che nessun brand riuscirà a restarne fuori.