Finvacchi, una semestrale oltre le attese

La Holding Investimenti, di proprietà dell’imprenditore bolognese Bernardo Vacchi, vola su alcuni investimenti finanziari e industriali effettuati nel suo primo semestre di gestione. La Finvacchi, nome storico della finanza bolognese ritornata attiva sotto il controllo di Bernardo Vacchi ad inizio anno – costituita con atto di scissione proporzionale il 23 dicembre 2021 dove Bernardo si era separato dal fratello Gianluca, noto influencer cui il tribunale di Bologna su richiesta dello stesso Bernardo ha sequestrato beni per oltre 200 mila euro, scindendo la Cofiva Holding fino ad allora cassaforte comune -, ha approvato ieri a Milano una prima semestrale molto soddisfacente e sicuramente di grandi prospettive future.

Finvacchi: «Risultati oltre le attese»

Con un portafoglio strutturato secondo una strategia duale che vede due aree suddivise in partecipazioni industriali PMI di controllo o di governance attiva, con focus nei settori meccanico, digitale, banca/servizi finanziari ed entertainment, e partecipazioni finanziare prevalentemente in pacchetti azionari con focus digital transformation, equity growth e ESG e in obbligazioni subordinate Tier 2 quotate, la Finvacchi ha visto una crescita del NAV a oltre 148 milioni dalla dotazione iniziale a gennaio 2021 pari a 99,6 milioni, con un patrimonio netto in crescita del 34,2 per cento. Un risultato raggiunto anche grazie a reinvestimenti in ulteriore rafforzamento patrimoniale da parte di Bernardo Vacchi, che predilige una strategia finanziaria a leva molto ridotta.

Le operazioni della holding

Fra le operazioni finanziarie più riuscite si citano:

il pre IPO di Technoprobe spa a Febbraio 2022 (ieri closing a +44 per cento da prezzo quotazione), dove Finvacchi è stata fra i principali investitori privati assistita da Intesa San Paolo Private Banking;

il Co-investimento insieme a Sri Group di Giulio Gallazzi in Banca del Fucino Gruppo Banca Igea e Fucino Green (piattaforma per la transizione energetica);

l’acquisizione di portafogli UTP a collaterale Real Estate di qualità con destinazioni residenziale (Milano e Riccione), sportivo (Bologna) e alberghiero (Bologna e Riccione).

Il portafoglio Equity è stato inoltre rafforzato con posizioni assunte su Global Big Tech quali Qualcomm, Cummins, Nextera e Amazon, tutti titoli con trend molto positivi in questi mesi.

Fra le partecipazioni industriali molto positive va citato anche il turn around e rilancio della Boato International di Monfalcone, PMI leader mondiale nel settore nicchia delle macchine automatiche per la produzione di membrane bituminose per il settore costruzioni. L’azienda, che aveva vissuto un momento di declino sotto la precedente governance, sotto il controllo e la Presidenza di Bernardo Vacchi ha ripreso a crescere attraverso lo sviluppo di nuovi mercati internazionali, nuove tecnologie prodotto e una strategia di acquisizioni mirate nell’area Digital automation.

Vacchi ottimista per la seconda parte del 2022

L’imprenditore bolognese guarda ora con grande fiducia e ottimismo alla seconda parte del 2022, nonostante lo scenario della politica nazionale e internazionale e la situazione dei mercati fortemente condizionati dagli eventi bellici attuali. Queste le sue dichiarazioni: «Finvacchi ha saputo fin da subito ben selezionare progetti di investimenti e timing di ingresso negli stessi. Forti della collaborazione stretta con Sri Group, abbiamo dedicato un team di analisti molto bravi che instancabilmente analizzano, valutano e individuano opportunità di interesse. Sono sicuro che siamo sulla strada giusta per diventare un player di investimento sempre più significativo nel panorama dei Family Office nazionali».