Finti autografi sui libri, le scuse di Bob Dylan

Bob Dylan si è scusato con i fan che hanno acquistato l’edizione limitata di 900 copie del suo nuovo libro, The Philosophy of Modern Song, vendute a prezzo maggiorato perché autografate di suo pugno: le firme sui volumi, infatti, non sono autentiche, bensì riprodotte in maniera meccanica.

La smentita e la successiva ammissione della casa editrice

Il caso era scoppiato quando i fan del cantautore americano si sono accorti che la versione a tiratura limitata, pubblicizzata dall’editore Simon & Schuster come firmata a mano da Dylan e per questo venduta a 600 dollari, in realtà recava solo una replica dell’autografo. La casa editrice aveva inizialmente negato che le firme fossero state riprodotte con una macchina, per poi scusarsi e promettere rimborsi. Adesso è arrivato anche il (parziale) mea culpa di Bob Dylan.

La versione di Dylan: autopenna per colpa delle vertigini

Adesso si è scusato anche Bob Dylan, dichiarando di aver iniziato a usare un’autopenna per riuscire a fare un gran numero di autografi durante la pandemia da Coronavirus, a seguito di un episodio di vertigini. «Ho firmato a mano ogni singola stampa negli anni e non ci sono mai stati problemi. Tuttavia nel 2019 ho avuto un brutto episodio di vertigini che è andato avanti negli anni della pandemia. Serve un gruppo di cinque persone a stretto contatto con me per aiutarmi nelle sessioni di firma e non siamo stati in grado di trovare un modo sicuro e produttivo per farle quando il virus girava», ha scritto il cantautore statunitense. «Dato che le scadenze dei contratti erano imminenti, mi è stato suggerito di usare un’autopenna, con l’assicurazione che questo genere di strumento è usato “sempre” nel mondo dell’arte e della letteratura».

La galleria Castle Fine Art offre rimborsi per le stampe con firma meccanica

Dopo il comunicato di Bob Dylan, la galleria britannica Castle Fine Art, specializzata nella vendita delle opere di Dylan (che è anche pittore), ha dichiarato di aver appreso dell’uso dell’autopenna su due linee di stampe, entrambe rilasciate quest’anno, garantendo comunque l’autenticità delle firme autografe su altre opere d’arte del cantautore, tutte del valore compreso tra i 3 mila e i 15 mila dollari. Contestualmente, la galleria ha offerto un pieno rimborso agli acquirenti.