Finte vaccinazioni anti-Covid, a Ferrara arrestati due medici e un collaboratore

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara hanno arrestato due medici di medicina generale, e di una collaboratrice di uno dei due professionisti: sono ritenuti responsabili di aver simulato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 e di aver rilasciato false certificazioni di esenzione per patologie inesistenti, dietro compenso di denaro. Le tre persone fermate dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di falsità ideologica, corruzione, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Medici arrestati a Ferrara, 42 i casi accertati di false vaccinazioni anti-Covid

Il giudice per le indagini preliminari ha motivato la misura cautelare per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, del pericolo di reiterazione dei fatti e di inquinamento delle prove da parte degli indagati. Da aprile 2021 i due medici avevano avuto un incremento anomalo di pazienti, ben 848 nuovi assistiti, di cui 51 provenienti fuori provincia o addirittura regione. 548 di essi erano stati (in teoria) vaccinati nelle due settimane successive al cambio di medico di base. Sono 42 i casi di corruzione accertati.

False vaccinazioni anti-Covid, il modus operandi

Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, la Guardia di Finanza ha ricostruito il modus operandi dei medici indagati, che attestavano l’avvenuta vaccinazione dietro compensi variabili tra 20 e 50 euro. In realtà simulavano la somministrazione, inserendo talvolta l’ago della siringa vuota nell’epidermide dell’assistito, altre volte iniettando una soluzione idrosalina oppure acqua. In altri casi il vaccino veniva reso inefficace con operazioni di ricongelamento e di scongelamento. Le immagini acquisite dai finanzieri hanno evidenziato come la stessa siringa venisse riutilizzata per più inoculazioni. Dall’Emilia-Romagna alla Toscana, nei giorni scorsi procura e carabinieri di Grosseto hanno ottenuto dal gip l’interdizione dall’esercizio della professione medica sia per il direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Castel del Piano, sia per un medico in servizio nella struttura. Sono state eseguite, inoltre, 10 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti indagati, tra infermieri, medici e parenti di quest’ultimi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver falsificato la documentazione sanitaria finalizzata alla processazione di tamponi Covid-19, per ottenere false guarigioni che poi permettevano ai non vaccinati di ottenere il Super Green Pass.