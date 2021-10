Fino all’ultimo battito, stasera su Rai1: cosa accadrà negli episodi in onda oggi

Quinto e penultimo appuntamento con Fino all’ultimo battito, stasera alle 21,25 su Rai1, serie di Cinzia TH Torrini. Marco Bocci è il protagonista Diego, mentre Violante Placido veste i panni della compagna Elena. Nel cast anche Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi. La visione sarà disponibile anche in streaming e sull’app RaiPlay.

Fino all’ultimo battito, la trama di stasera 21 ottobre 2021 su Rai1

Fino all’ultimo battito, le anticipazioni sulla prima puntata, Codice rosso

Nel primo episodio di stasera, Codice rosso, Diego (Marco Bocci) è costretto a confrontarsi con il boss Patruno (Fortunato Cerlino). Il malavitoso ha infatti scoperto i piani del medico e lo preleva da casa proprio mentre Elena (Violante Placido) lo attende nella cattedrale dove hanno deciso di sposarsi. Cosimo è infatti furioso e picchia selvaggiamente il dottore, ma poco dopo è vittima di un malore. Diego potrebbe approfittarne per liberarsi finalmente del suo tormento ma non riesce a sottrarsi dal suo dovere medico e gli salva ancora una volta la vita. Cosimo, vistosi a un passo dalla morte, decide di mostrare riconoscenza e propone un patto finale: Diego lo dovrà operare, mettendo al sicuro la sua vita, e in cambio sarà libero per sempre.

"Lo vuoi salvare?"

"È l'unica possibilità che abbiamo…"#FinoAllUltimoBattito STASERA 21 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/L1CX63Syq7 — Rai1 (@RaiUno) October 21, 2021

Fino all’ultimo battito, le anticipazioni sulla seconda puntata, Il morso del serpente

A seguire, intorno alle 22,30, avrà inizio il secondo episodio di giornata, Il morso del serpente. La trama prende avvio dall’operazione alla piccola Vanessa, la quale mostra eterna gratitudine a Diego che però non riesce a dimenticare di aver messo a repentaglio la sua vita per un atto di egoismo. La ragazza infatti potrà finalmente trovare pace solo con un trapianto. Intanto procedono i preparativi per allestire una sala operatoria di fortuna per il boss e il clan chiede aiuto a Diego per sottrarre dall’ospedale un macchinario cruciale per la buona riuscita dell’intervento. Diego è dunque costretto ancora una volta a collaborare contro la sua volontà, sperando così di affrancarsi una volta per tutte dal giogo di Cosimo e sposare finalmente Elena. Rocco, ex marito della donna, però non molla e mette gli inquirenti sulle sue tracce. Nel frattempo, Mino e Rosa hanno un confronto molto duro, dopo le amare verità che Cosimo ha rivelato al nipote.

Fino all’ultimo battito, Bari e Lecce fra i set principali delle riprese

Fino all’ultimo battito è un prodotto Rai Fiction interamente ambientato in Puglia. Location principali delle riprese sono infatti stati l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e l’Università degli Studi di Bari. Altri set sono stati allestiti al Teatro Traetta di Bitonto, al vecchio ospedale di Poggiardo (LE) e nel nuovo palazzo della Regione Puglia a Bari. Alcune scene, inoltre, sono state ambientate nei dintorni di Bari, a Cosenza, a Polignano a Mare, a Conversano e a Bitonto. Giovedì prossimo, il 28 ottobre, andrà in onda l’atteso finale di stagione.