Fino all’ultimo battito, stasera su Rai1: Loretta Goggi, carriera e vita privata

Quarto appuntamento, stasera giovedì 14 ottobre alle 21,20 su Rai1, per Fino all’ultimo battito, fiction di Cinzia TH Torrini con protagonista Marco Bocci. Location principale della serie è la Puglia, presente con l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e l’Università degli Studi di Bari. I due episodi in onda oggi, il settimo e l’ottavo, saranno disponibili alla visione anche in streaming su RaiPlay.

Fino all’ultimo battito, trama degli episodi di stasera 14 ottobre

Il primo episodio in onda stasera, Il mondo oscuro, prende avvio dal cliffhanger della scorsa settimana con il bacio tra Diego (Marco Bocci) e Rosa (Bianca Guaccero). Elena (Violante Placido), compagna del medico e prossima al matrimonio, dopo aver visto tutto decide di affrontarlo. L’uomo allora ammette subito il suo errore. Tuttavia, piuttosto che svelare la difficile situazione in cui versa, in cui dominano i ricatti del boss Patruno (Fortunato Cerlino), preferisce inscenare un momento di debolezza. Lo shock scuote la donna che, delusa, non si vuole più sposare.

La puntata successiva, La trappola, riporta al centro della trama il boss malavitoso Patruno. All’inizio Diego mette a punto un piano con Bashir per poter fare arrestare il mafioso. In ospedale, intanto, giunge finalmente il VAD (Dispositivo di assistenza ventricolare) per la giovane Vanessa che, però, continua a peggiorare. Nel frattempo il nipote del boss Mino e la giovane Anna, figlia di Diego, uniscono sempre più il loro rapporto, ma un agguato rischia di cambiare per sempre le loro vite.

Nel cast di Fino all’ultimo battito anche l’attrice e cantante Loretta Goggi, in queste settimane in Tale e Quale Show come membro della giuria, Francesco Foti e Michele Venitucci.

Loretta Goggi, carriera e vita privata dell’attrice di Fino all’ultimo battito

Uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, Loretta Goggi ha accompagnato generazioni di italiani sin dagli Anni 60 con la sua musica e la sua presenza in svariati programmi e film. Fra le prime imitatrici della tv nostrana, ebbe il coraggio di abbandonare la Rai negli anni Ottanta per sbarcare su Mediaset, dove diede vita a programmi come Hello Goggi e Gran varietà.

Loretta Goggi: gli inizi e la carriera musicale

Loretta Goggi nacque a Roma il 29 settembre 1950 da Giulio, dipendente della Camera dei Deputati, e Costanza, casalinga beneventana. Grande appassionata di canto e musica, iniziò a muovere i primi passi sul palcoscenico nel 1958, quando partecipò all’incisione del disco Lourdes 1858 – Le apparizioni della Madonna con Bernardette, album pubblicato per celebrare il centenario dell’evento.

Gli Anni 60 segnarono il suo approdo in televisione grazie a Sotto processo e Una tragedia americana (1962) di Anton Giulio Majano, cui seguirono Delitto e castigo, La cittadella e I miserabili. Nel 1965 giunse anche sul grande schermo, approdando in sala con Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Fra gli ultimi lavori al cinema meritano una menzione speciale Appena un minuto di Francesco Mandelli e Burraco fatale di Giuliana Gamba.

Decisamente più celebre la sua carriera musicale, dove ha lasciato grandi hit ancora oggi canticchiate da fan di tutte le generazioni. Come non citare Maledetta primavera, Vieni via con me, Domani e Io nascerò. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi musicali, tra cui quattro dischi d’oro, uno di platino e quattro Telegatti in altrettante categorie.

Loretta Goggi: vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Loretta Goggi ha avuto un unico grande amore per tutta la vita. Si tratta di Gianni Brezza, coreografo conosciuto sul set dello show Fantastico. Sin dal loro primo incontro, nonostante l’uomo fosse già sposato, i due non hanno mai smesso di amarsi. Per questo Gianni si è separato dalla moglie e ha deciso di vivere la sua vita con Loretta, convolando a nozze nel 2008 dopo ben 29 anni di convivenza.

Nel 2011, Gianni è scomparso per via di un male incurabile, un lutto che Goggi non ha mai pienamente superato. Dopo la morte del marito infatti, le apparizioni in tv sono sempre state più centellinate, seppur ancora importanti. «Sono stata malissimo, sei mesi in casa senza uscire», ha raccontato in una recente intervista a Gente. «Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide». Un dolore sfociato anche in una malattia, combattuta con grande forza. Loretta non ha un account social, disattivati lo scorso mese dopo che è stata vittima di body shaming per la sua partecipazione ai Seat Music Awards.