Fino all’ultimo battito, stasera su Rai1 le ultime puntate: seconda stagione in arrivo?

Appuntamento, stasera 28 ottobre alle 21,25 su Rai1, con l’atteso finale di stagione di Fino all’ultimo battito, fiction con Marco Bocci e Violante Placido. La serie, che vanta la regia di Cinzia TH Torrini, si appresta allo snodo cruciale dopo aver tenuto sempre alto l’interesse del pubblico, totalizzando oltre 4 milioni di telespettatori, pari al 20 per cento di share. Il doppio episodio finale sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Fino all’ultimo battito, trama e cast degli episodi stasera 28 ottobre 2021 su Rai1

In avvio del primo episodio, Rocco (Michele Venitucci), ex marito della moglie di Diego (Marco Bocci), giunge in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto. La situazione si riversa di nuovo sulle spalle del chirurgo, già incaricato di salvare la vita del boss malavitoso Patruno (Fortunato Cerlino) con un’operazione delicata al cuore. Incapace di reggere la pressione e vinto dai sensi di colpa, affronta la moglie Elena (Violante Placido) e le rivela tutto. La donna, sconvolta e profondamente ferita, decide di prendersi una pausa di riflessione.

Nel frattempo, Rosa (Bianca Guaccero) è sempre più decisa a vivere la sua vita con Mino (Michele Spadavecchia), nipote del boss. La donna, per raggiungere il suo scopo, decide dunque di stringere un patto con Nicola (Francesco Foti), avvocato di Patruno. A questo punto, i preparativi per l’operazione di Patruno sono ultimati e il boss decide di fare un’ultima raccomandazione a Diego. Se qualcosa dovesse andare storto durante l’intervento, tutti i parenti del chirurgo pagheranno con la vita. Quando però tutto sembra pronto, un ultimo incredibile colpo di scena rischia di sovvertire la storia. Elena è preda di un ignoto individuo, forse un traditore nel clan della mafia, che desidera la morte di Patruno. Nel cast anche Loretta Goggi nei panni di Margherita, la madre di Elena, e Francesca Valtorta in quelli di Cristina, collega di Diego.

Bianca Guaccero ha spoilerato le riprese della seconda stagione?

Fino all’ultimo battito non terminerà con la prima stagione. Bianca Guaccero, fra le protagoniste della serie, ha infatti confermato il ritorno del chirurgo Diego Mancini e della sua squadra. In una recente intervista, l’attrice e conduttrice di Detto Fatto ha infatti rivelato che cast e troupe si riuniranno a breve per girare i nuovi episodi. Ancora però nessuna conferma da Rai o altre fonti ufficiali.