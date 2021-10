Fino all’ultimo battito stasera su Rai1: chi è Fortunato Cerlino, carriera e vita privata

Stasera 7 ottobre, alle 21,25 su Rai1 torna Fino all’ultimo battito, fiction con la regia di Cinzia TH Torrini con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi. I due episodi in onda stasera, il quinto e il sesto della serie, saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Fino all’ultimo battito, trama delle puntate di stasera 7 ottobre su Rai1

Per quanto riguarda la trama, la prima puntata di stasera prende avvio con un’attenzione particolare sul boss Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), il quale riesce a scagionare il chirurgo Diego Mancini (Marco Bocci) da tutte le accuse dei pm grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli. Tutto ciò però fa solo cadere il medico ancor più nelle grinfie del malavitoso, ormai sempre più padrone di ogni sua mossa. Improvvisamente però, lo stesso Patruno si sente male, costringendo la nuora Rosa (Bianca Guaccero) a decidere di rivolgersi proprio al reparto gestito da Mancini.

Intanto Elena (Violante Placido), moglie del protagonista, viene a sapere che sua figlia Anna (Gaja Masciale) sta aiutando il nipote del boss, Mino, a organizzare una campagna sui social. La donna, quindi, informa Diego che va su tutte le furie e intima la figlia di troncare ogni rapporto con il ragazzo. Intanto proprio Mino, provvisto dello stesso gruppo sanguigno di suo nonno, decide di effettuare la donazione per salvargli la vita ed è Diego a occuparsi della trasfusione.

La fiction Fino all’ultimo battito è stata girata interamente in Puglia. Location principali per le riprese sono state infatti l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e l’Università degli Studi di Bari, oltre a vari set sparsi per il Salento e il Barese. Sono state infatti coinvolte anche Bitonto, Polignano a Mare, Poggiardo e Molfetta.

Fino all’ultimo battito: chi è Fortunato Cerlino, carriera e vita privata

Volto del boss malavitoso Cosimo Patruno è Fortunato Cerlino, napoletano classe 1971. Dopo aver conseguito, ad appena vent’anni, il diploma all’Accademia d’arte drammatica della Calabria, ha compiuto diversi viaggi all’estero per ulteriori studi e seminari sull’impostazione vocale e l’improvvisazione scenica.

Tanti i suoi lavori, soprattutto a teatro. Si ricordano Fahrenheit 451 di Ray Bradbury con la regia di Luca Ronconi nel 2007 e Se non ci sono altre domande del 2011 di Paolo Virzì. Per quanto riguarda la tv, nel 2000 ha partecipato a Francesca e Nunziata di Lina Wertmüller, mentre l’anno successivo ha preso parte a La Squadra. Ha poi recitato anche in Distretto di Polizia e RIS Roma – Delitti imperfetti. Il suo ruolo ruoli più conosciuti a livello mainstream è però certamente quello in Gomorra, dove ha prestato il volto a don Pietro Savastano, apparendo al fianco di Salvatore Esposito.

Ricco anche il curriculum cinematografico. Sul grande schermo ha recitato per Pupi Avati in La via degli angeli, per Matteo Garrone nel film basato su Gomorra e per Marco Risi in Fortapasc. Ha avuto modo di confrontarsi anche con il cinema internazionale, quando nel 2015 ha preso parte al film Inferno di Ron Howard, basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown, ricoprendo il ruolo di una guardia museale.

Per quanto riguarda la vita privata, Fortunato Cerlino ha sposato nel 2018 la photo editor Antonella Sava, a cui si era legato già dal 2015. La coppia ha anche una bambina, Delfina, nata a Roma nell’estate 2017. L’uomo ha un profilo Instagram che vanta 133 mila follower.