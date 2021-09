Fino all’ultimo battito, chi è Marco Bocci, carriera e vita privata dell’attore protagonista della fiction di stasera 23 settembre 2021 su Rai1

Stasera, in prima visione su Rai1 alle 21,25, arriverà la fiction Fino all’ultimo battito, coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia. Il produttore è Luca Barbareschi, mentre la regia è affidata a Cinzia TH Torrini. Nel cast Marco Bocci e Bianca Guaccero, oltre a Violante Placido, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino.

Girata all’interno dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, Fino all’ultimo battito racconta la storia di Diego Mancini, cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette gesta impensabili. A causa delle sue azioni entra in contatto con la malavita locale, trovandosi immischiato in un giro criminale che minaccerà non solo la sua carriera, ma anche la famiglia. Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia e la donna che ama.

Oltre al Vito Fazzi di Lecce, la serie è stata girata anche all’Università degli Studi di Bari e al vecchio ospedale di Poggiardo, sempre in Salento. Per alcune scene è stato allestito il set nei comuni di Bitonto, Molfetta e Polignano a Mare.

Fino all’ultimo battito, trama e cast dei due episodi stasera 23 settembre 2021 su Rai1

All’inizio del primo episodio, In nome del figlio, Diego Mancini (Marco Bocci) ha tutto. A soli 43 anni è primario di cardiochirurgia e può vantare l’amore di Elena (Violante Placido), donna conosciuta al momento del suo trasferimento in Puglia, e dei due figli, Anna (avuta dalla donna nel suo primo matrimonio) e Paolo. La felicità però non è destinata a durare e vacilla quando a Paolo viene diagnosticata una cardiopatia. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e fa risultare il figlio primo nella lista dei trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. L’uomo però non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa del suo primo passo falso. Si tratta di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari. L’uomo dunque inizia a ricattare Diego attraverso Rosa (Bianca Guaccero), la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o ne pagherà le conseguenze.

Vivere o Morire è invece il titolo della seconda puntata. Un giudice stabilisce che Patruno deve essere operato e individua in Diego il medico adatto. Mentre il boss giunge in ospedale per il ricovero, il primario si trova a dover affrontare un altro grande problema. Il padre della piccola Vanessa decide di riportare la figlia a casa, incurante delle suppliche del medico in cerca di redenzione. A complicare la vicenda è il nuovo amore di Anna, Mino, ragazzo simpatico e gentile, ma nipote del boss criminale ricoverato in ospedale. Intanto Elena affronta l’ex marito Rocco, giunto a sorpresa a farle visita.

Marco Bocci, carriera e vita privata dell’attore stasera 23 settembre 2021 su Rai1

Protagonista di Fino all’ultimo battito è Marco Bocci, all’anagrafe Marco Bocciolini. Nato a Marsciano, Perugia, il 4 agosto 1978, è noto principalmente per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra antimafia.

Attore di teatro, dove ha esordito nel 2000 con Rebus di De Virgilis, cinema e soprattutto televisione, si è diplomato in recitazione al Conservatorio d’Arte drammatica La Scaletta di Roma. Dopo le sue iniziali partecipazioni a I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati accanto a Raoul Bova nel 2001 e Los Borgias nel 2006, ottenne il successo grazie a Romanzo Criminale – La serie. Qui interpretò dal 2008 al 2010, per Stefano Sollima, il commissario Scialoja, ruolo ricoperto da Stefano Accorsi nell’omonimo film diretto da Michele Placido.

Nel 2011 invece accettò il contratto per interpretare il vicequestore Domenico Calcaterra dalla terza alla settima stagione di Squadra antimafia. Dopo aver abbandonato il ruolo nel 2015, è apparso anche in Solo e ha diretto A Tor Bella Monaca non piove mai, ambientato nel quartiere periferico di Roma. Nel 2021 sono arrivati in tv e streaming, a causa delle chiusure dovute al Covid, i suoi ultimi due lavori: Calibro 9 e Bastardi a mano armata, disponibile su Amazon Prime Video. Dal 2018 è giudice del talent di Mediaset Amici.

Per quanto riguarda la vita privata, Marco Bocci ha avuto nel 2013 una breve relazione con la cantante Emma Marrone. Dal gennaio 2014 invece è legato all’attrice Laura Chiatti, sposata nel luglio dello stesso anno. Il 22 gennaio 2015 è nato il loro primo figlio, Enea, seguito l’anno successivo da Pablo. Il suo profilo Instagram, marcoboccireal, conta 780 mila folllower.